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Тарас Тополя раскрыл секреты воспитания детей

14:17 26 августа 2020
Тарас Тополя с женой

Лидер группы «АНТИТІЛА» Тарас Тополя, ставший недавно многодетным отцом — его жена певца Alyosha (Алена) родила дочку, раскрыл свои секреты воспитания детей. Артист говорит, что легко находит общий язык с сыновьями Марком и Ромой. А теперь, с появлением дочки Марии, готов взять на себя дополнительные обязанности и помогать жене.

Музыкант признается, для Alyosha сейчас довольно непростой период, но он всегда готов помочь с домашними делами и воспитанием детей.

«Специальной литературы не читал — по наитию знаешь, по ощущениям. У нас есть правила — стараться договариваться с ними, они — личности. С какого-то момента дети начинают показывать свое „Я“, высказывать свою точку зрения. У них же обостренное критическое чувство справедливости. Если родители говорят, что так нельзя делать, а сами постоянно так делают — запрещают без объяснения, у них происходит сбой», — рассказал Тарас Тополя в «Ранку з Україною».

Артист также добавил, что у них в семье есть свои правила наказания детей за различные проступки.

«Есть у нас такое правило — если, например, мама наказала, иногда бывает такое, что они становятся в угол. Это крайняя мера. И обязательно, когда мы выходим из угла, проговариваем ситуацию — почему это не должно повториться. И есть такое правило — если Алена туда поставила, то только она имеет право оттуда забрать, а если я — то только я имею право забрать. Обычно угол длится не более 5 минут», — поделился многодетный отец в эфире канала «Украина».

Ранее Alyosha рассказала, что уже с малышкой выписалась из больницы и показала первые семейные фото дома.

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