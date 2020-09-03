Михаил Ефремов признал свою вину в смертельном ДТП

3 сентября в Пресненском суде Москвы проходит очередное заседание по ДТП с Михаилом Ефремовым, в котором он не признавал свою вину. У здания суда собрались поклонники артиста, множество журналистов и тех, кто просто желает засветиться перед камерами.

Поддержать Ефремова приехали трансвеститы в женских платьях. Они заявили, что выступают за открытость судебных действий, честность и справедливость. «Если Михаил виновен, он понесет наказание», — сказали «дамочки» и не стали дожидаться итогов заседания.

Адвокат актера Эльман Пашаев огорошил журналистов очередным заявлением. После того, как он строил свою защиту на версии, что за рулем был не Ефремов, а сам актер упорно не признавал свою вину, они вдруг кардинально поменяли свою позицию.

«Ефремов сегодня признает вину», — сказал Эльман Пашаев. По словам адвоката, Ефремов считает себя «артистом народа», и будет нести наказание, выбранное ему народом.

Действительно, в начале заседания Ефремов взял слово. «У меня заявление. Я признаю свою вину», — сказал он. Он по-прежнему утверждает, что не помнит, как оказался на месте аварии.

Заявление Ефремова, скорее всего, продиктовано желанием смягчить наказание, поскольку его вина реально доказана. Прокурор заявил, что ДТП произошло на глазах у множества свидетелей, которые видели Ефремова за рулем.

Гособвинитель отметил, что Сергей Захаров был лишен возможности избежать столкновения. А Ефремов превысил максимальную скорость на 25 км, выехал на встречную полосу и не принял мер для снижения скорости.



Сегодня в суде запланированы прения сторон.

Напомним, Михаил Ефремов в пьяном виде совершил ДТП, в котором погиб водитель фургона Сергей Захаров. Сначала актер раскаивался в содеянном, а потом передумал и отрицал свою вину. Родственники погибшего отказались от материальной компенсации и требуют реального наказания для Ефремова.

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