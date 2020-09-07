Олег Винник нарвался на критику из-за номера на «Танцах со звездами»

В топ выходят комментарии зрителей с негодованием

Певец Олег Винник, станцевавший в паре с Еленой Шоптенко на шоу «Танцы со звездами 2020», нарвался на критику со стороны зрителей.

В частности, на ютуб-канале шоу под видео с танцем Винника в топы вышли комментарии с негодованием.

«У Олега двигается только одна голова, грубо говоря. И все)))» — пишет один из зрителей.

«Винник тупо своей обувью паркет протёр. Как пыль ходил вытирал», — пишет другой.

«Виннику надо со Славой Каминской выступать. Оба как деревья парке стояли ли бы и от ветра гнулись бы. Винник никакой вааще!» — гласит еще один рейтинговый комментарий.

Олег Винник и Елена Шоптенко исполняли ча-ча-ча под песню Bla Bla Bla Cha Cha Cha.

Судейское жюри им выставило 31 балл.

Стоит отметить, что танец Винника раскритиковал и находящийся в жюри Григорий Чапкис: «Олег много стоял, а надо танцевать».

Это был второй прямой эфир шоу.

Он транслировался вечером 6 сентября на телеканале 1+1.

По итогам вечера шоу покинули комик Дмитрий Танкович и танцовщица Илона Гвоздева.

«Категорически не согласна (с вылетом Танковича из проекта, — ред.), но что это изменит. Дима танцевал лучше Винника, но судьи подсуживали, а зрители даже не ожидали такого. „Танцы со звездами“ давно перестали быть танцами, а скорее соревнование фан-клубов. Хотя я поклонница певца Винника, но Олег не тянет на звезду танцев. Олег танцевал хуже и если бы он был обычным актером, то сегодня вылетел он, а не Дима», — гласит самый рейтинговый комментарий в Фейсбуке на странице шоу под постом о вылете Танковича и Гвоздевой.

Читайте подробности выпуска «Танцев со звездами» от 6 сентября в материале «Фактов».

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