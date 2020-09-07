Звезда сериала "Однажды под Полтавой" рассекретила имя новорожденного сына

Звезда фильмов «Свингеры» и «Однажды под Полтаовой» Анна Саливанчук, которая стала мамой во второй раз, рассекретила имя новорожденного сына. Малыша назвали Никитой. Счастливую маму с ребенком уже выписали из роддома. Анна рассказала, как трогательно встретил младшего брата 5-летний Глеб.

«Когда мы все вместе приехали домой, Глеб говорит: мама, ты пока вещи разбираешь, я посижу с братом. Честно, нет ничего прелестней, чем наблюдать, как старший приносит ему свои игрушки, целует ему ножки и пытается прочитать сказку, как умеет. А потом подходит ко мне и говорит: мама, брату нужна твоя сися, а я пока подожду. Ты его покорми, а потом меня — это любовь с первого взгляда», — поделилась Анна с подписчиками Instagram.

Актриса мечтает о большой семье. Обещает, что скоро отправится еще и за дочкой, а лучше — двумя. Но сначала она намерена заработать на уютный дом для большой семьи.

Напомним, Анна Саливанчук показала видео родов и объяснила, почему это сделала.

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