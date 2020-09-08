Шнуров «отпинал» Ефремова в стихах

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров в стихах отреагировал на тюремный срок Михаилу Ефремову за пьяное ДТП, в котором погиб человек. На своей странице в Instagram Шнур опубликовал фото с актером и посвятил другу стих. Он вспомнил о том, как они вместе кутили, выпивали. Но Шнуров смог остановиться, отказавшись от алкоголя. По мнению Сергея, именно выпивка привела Ефремова к печальному финалу в тюрьме.

Судьба несёт неудержимо,

С подмостков, через суд на кичу.

Восьмёрка общего режима…

«Артистом» там его все кличут.

Он был мне друг. Давай! Налей!

Эх, Мишка, Мишка, ты ли это?

Не ждут уже твоих ролей

Как гражданина и поэта.

Бухали. Да. Были года.

Угар всенощный и буза.

С тобой ведь мог бы быть тогда…

Но, я нажал на тормоза.

Из бара ты бежал в магаз,

Вонзив в себя бухла кинжал.

На всех парах давил на газ

Последовательно гнал и жал.

И вот приехал, всё финал

Эх, Мишка, Мишка, ты ли это?

Только ленивый не пинал,

И гражданина и поэта.

Напомним, Пресненский суд Москвы лишил Ефремова свободы на восемь лет. Наказание актер будет отбывать в колонии общего режима.

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