Джамала рассказала, почему не спешит худеть после вторых родов

Певица Джамала, которая впервые после рождения второго сына дала сольный концерт, поделилась рецептом, как привести себя в форму. Молодая мама говорит, что не спешит худеть и другим не советует.

«Потому что с момента рождения Селима прошло всего два с половиной месяца. И ещё потому, что я реально верю, что всё вернётся через 9 месяцев. Почему именно девять, вы, наверное, догадались. Ровно столько месяцев тело растягивается, приготавливается, а потом „собирается“ назад. Да, это абсолютно моя теория. Конечно, можно иметь плоский живот и ни намёка на целлюлит уже через 5−6 месяцев после родов. Но зачем?», — пишет Джамала в Instagram.

Певица не собирается истязать себя диетами, только ради того, чтобы это кто-то одобрил. Джамала кормит сына грудью, и придерживается правил здорового питания для мам. Она не истязает себя физическими нагрузками, фитнесом или бегом.

Чтобы чувствовать себя комфортно, певица старается пить много воды, планирует ходить в бассейн и заниматься йогой, посещает массажиста.

«Да, без массажа никак. Пока покормишь 150 раз на день — ни плеч, ни спины. А ещё поднять-положить — поясницы тоже нет», — делится Джамала.

А еще своеобразным фитнесом для мам являются прогулки с коляской. Как отмечает певица, с пандусами беда, поэтому приходится часто таскать коляску с малышом на себе.

«Короче, хочешь похудеть? Спроси меня, как не похудеть. Так что побуду ещё сочной, сливочной, аппетитной или какой там ещё», — резюмировала певица.

Ранее Джамала поделилась лайфхаками, как перенести перелет с двумя маленькими детьми и отдохнуть на море без нянь.

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