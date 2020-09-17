Макс Барских добился разрешения на проведения концерта под открытым небом в оранжевой зоне

Певец Макс Барских, выпустивший клип на карантине, вернулся к активной концертной деятельности и «отвоевал» у власти свой концерт в Киеве, который входит в оранжевую зону, на открытой площадке в период карантина. Об этом артист сообщил на своей странице Istagarm. Правда, выступление перенесли с 18 на 24 сентября.

«14 и 15 сентября состоялась рабочая встреча главного санитарного врача, министра культуры, главы офиса Президента с представителями музыкальной индустрии: организаторами концертов, билетными операторами, концертными площадками, Всеукраинским профессиональным союзом работников музыкальной индустрии. По результатам встречи был выработан подход, который обеспечивает зрителей культурным продуктом при должном уровне безопасности, не диссонирующими с ограничениями в других сферах (в т.ч. общепит, общественный транспорт)», — официально сообщил Барских.

Он также добавил, что концерт перенесен по техническим причинам. Выступление состоится согласно новым правилам.

Напомним, в Одессе тысячи людей собрались на Потемкинской лестнице на концерте, в котором принимал участие в том числе и Макс Барских. О дистанции и масках все забыли.

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