Угрозы не помогли: Оле Поляковой отказали в концерте

Популярная певица Оля Полякова, которая после митинга добилась разрешения на проведение стадионного концерта в Белой Церкви, не сможет встретиться со своими поклонниками. Ее выступление, запланированное на 12 сентября, не состоится. Концерт перенесен на неопределенное время — «после карантина».

Об этом заявила Полякова на своей странице в Instagram. По ее словам, концрт отменили из-за решения городской администрации Белой Церкви.

«Несмотря на то, что организатором моего стадионного концерта в Белой Церкви соблюдены все меры безопасности, что закуплены электронные градусники, накидки, распределены зоны безопасности, несмотря на то, что концерт проходит на открытом воздухе и на огромной площадке, несмотря на то, что организация концерта проходит в полном соответствии с требованиями МОЗ, постановлениями кабинета министров Украины и другими ограничениями, несмотря на то, что после моего возмущения запрету этого концерта мэр подтвердил его проведение, но уже на другую дату, и уже после этого, несмотря на получение всех разрешительных документов каким-то очередным решением, которое ни с кем не согласовано, которое не обсуждалось на уровне местных депутатов, которое не имеет под собой никак оснований, кроме особого риска заражения коронавирусом, будто на этом концерте я заставлю всех на друг друга кашлять и чихать», — возмущается Полякова.

Она настаивает на том, что угроза заражения коронавирусом в маршрутках и очередях ничем не меньше.

«Я просто передаю привет городской администрации Белой Церкви и призываю ее к тому, чтобы ее решения были не только своевременны, обдуманы, обсуждены с организаторами, но и принимались в соответствии со всеми правилами и разрешениями. А отменять, потом разрешать, потом снова отменять… Все это выглядит как минимум странно и не внушает доверия, раздражает зрителей и разоряет организаторов», — пишет Оля.

Певица заверила, что все купленные билеты остаются действительными.

Напомним, Оля Полякова стала одной из первых украинских артистов, кто выступил против отмены концертной деятельности на период карантина. Она выступила на митинге под Кабмином с требованием установить четкие правила на рынке шоу-бизнеса, а также установить компенсации артистам, которые вынуждены сидеть без работы.

После этого Полякова сообщила поклонникам, что добилась разрешения на проведение концерта в Белой Церкви 12 сентября. Но его снова отменили.

Многие представители шоу-бизнеса не поддерживают позицию Поляковой и считают неуместным проведение концертов на больших площадках, поскольку карантинные меры безопасности там не соблюдаются. Продюсер Алена Мозговая назвала митинг цирком и показала видео выступления Поляковой на дне города в Константиновке, где тысячи людей без масок не придерживались социальной дистанции.

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