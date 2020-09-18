Киркоров открестился от поддержки Лукашенко

Российский певец Филипп Киркоров, который недавно заявил, что уже переболел коронавирусом, уточнил, что никакой песни в поддержку главы Беларуси Александра Лукашенко не исполнял.

Об этом пресс-секретарь певца сообщила «Открытым медиа».

Напомним, ролик с участием более 20 исполнителей из России и Беларуси был опубликован на канале YouTube 17 сентября.

Сам Александр Лукашенко не упоминается в тексте песни, которую попеременно поют участники съемок, но в ней использованы его слова. Песня призывает белорусов жить в мире, любви и согласии, в ней также говорится о времени, которое «мчится вперед» и «не будет прежним».

Напомним, 17 сентября на сцене «Минск-Арены» хедлайнером концерта, прошедшего в поддержку Александра Лукашенко выступил Николай Басков, за что нарвался не гневные возмущения известных россиян.

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