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Шоу-бизнес

Леся Никитюк стала судьей "Танців з зірками"

14:52 18 сентября 2020
Леся Никитюк

В воскресенье, 20 сентября, состоится четвертый эфир популярного проекта «Танці з зірками»(«1+1»). За победу продолжают бороться двенадцать пар. Напомним, минувший эфир покинули Слава Каминская и Дмитрий Дикусар. Тема очередного выпуска — «год, который изменил жизнь». Режиссеры обещают, что это будет очень эмоциональный эфир.

Юлия Санина и Дмитрий Жук исполнят пасадобль под хит Evanescence — Bring me to life. Певица и мама двоих детей Санта Димопулос расскажет о потере родного человека. Главная конкурентка Санты в шоу Надежда Мейхер в этот раз попытается покорить танго, которое выполнит со своим партнером Кириллом Васюком под легендарный хит группы «ВИА Гра» — «Пошел вон». А кумир миллионов Олег Винник посвятит выступление всем своим поклонницам и станцует пасадобль под свой хит «Вовчиця».

Впервые на паркет выйдет звезда сериала «Папик» Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко, которые выполнят зажигательный ча-ча-ча. На днях на своей странице в Instagram актриса сообщила, что смогла преодолеть Covid-19.

Напомним, что согласно нововведениям, в новом сезоне приглашенными членами жюри становятся яркие участники прошлых лет. Так, в четвертом прямом эфире в тройку судей присоединится народная любимица, телеведущая Леся Никитюк, которая в свое время получила от судей проекта много критики в отношении собственных хореографических способностей. Встречать пары на балконе будет телеведущая Маша Ефросинина. Специальным гостем четвертого эфира станет Тина Кароль со своим новым хитом.

Ранее «ФАКТЫ» писали о самых ярких моментах третьего эфира.

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