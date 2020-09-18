«Пойдем в кино»: Владимир Остапчук с невестой вылечились от коронавируса

Известный телеведущий и шоумен Владимир Остапчук, который вместе с невестой Кристиной Горняк заболел коронавирусом и тяжело переносил болезнь, получил негативный ПЦР-тест на COVID-19. Этой новостью он поделился в Instagram и рассказал о своих ближайших планах.

«Мы только что получили негативные результаты тестов на ковид, и это кардинально изменило все наши планы на день. Прошло ровно 10 минут, как Кристина уже начала одеваться и собираться по делам: она хочет встретиться с друзьями, пошопиться, мы уже запланировали сегодня ужин — наконец-то не дома!», — рассказал Остапчук.

Ему не терпится увидеть и обнять детей — первоклассницу Эмилию и сына Эвана.

«Очень хочу увидеться с моими Эмилией и Эваном, и поэтому эти выходные я проведу с ними. Не видел их очень давно (по понятным причинам). Я хочу их затискать и поцеловать. А еще мы на самоизоляции много чего смотрели, но ДОМА, а теперь мы просто хотим сходить с Кристиной в КИНО!», — поделился ведущий шоу «МАСКА» (канал «Украина»).

Владимир и Кристина рассказали, что из-за болезни были вынуждены перенести свадьбу. Теперь с новыми силами они приступили к подготовке к мероприятию. Уверяют, что намерены устроить торжество уже этой осенью.

«Впереди у нас встречи с организаторами, у меня — посещение свадебных салонов и визажистов, и много других таких приятных дел. И, кстати, мы уже получили наши кольца!» — рассказала Кристина.

Напомним, певица Камалия с мамой, мужем, детьми и их нянями заразились коронавирусом. Артистка опубликовала фото из Александровской больницы и рассказала о лечении.

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