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Звезда сериала «Однажды под Полтавой» Саливанчук показала новорожденного сына

13:43 21 сентября 2020
Анна Саливанчук

Звезда сериала «Однажды под Полтавой» Анна Саливанчук, ставшая во второй раз мамой 1 сентября, выложила в сеть новое фото вместе с двумя сыновьями — пятилетним Глебом и новорожденным Никитой.

«Там, где живет счастье», — такое название носит серия ее фото в Instagram.

Также Анна Саливанчук рассказала фоловерам, какие книжки выбирает детям: «У нас дома принято любить читать. К сожалению, пока я не могу выделять много времени на свои любимые книги, но особое внимание уделяю книгам для детей. Сейчас их, не то, что в моем детстве. Большое разнообразие, со сказочными иллюстрациями и захватывающими приключениями. Только успевай читать».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», актриса, находясь в роддоме, во время шестичасовых схваток снимала сториз и рассказывала о своих ощущениях в Instagram.

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