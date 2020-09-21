«Надо взять паузу»: Леся Никитюк заинтриговала неожиданным заявлением

Популярная телеведущая Леся Никитюк, ставшая звездным судьей в четвертом эфире шоу «Танці з зірками», заинтриговала неожиданным заявлением. Она опубликовала в Instagram пост, в котором написала, что намерена взять паузу на телевидении и заняться своим образованием. Леся говорит, что все свои знания она уже использовала, поэтому намерена учиться, чтобы проявить себя в новых проектах. В каких? Никитюк пока и сама не знает.

«Ле Маршрутка» скоро в эфире, «Хто зверху?» вы уже смотрите, на «Танцях з зірками» отстрелялась в прямом смысле слова. Та к что все! Осенью вам будет что смотреть на экранах, а мне нужно взять паузу и подумать, что делать дальше.

Поймите меня правильно, я очень люблю свою работу, но все свои знания я уже использовала. Нужно учиться, а на это совсем нет времени. Поэтому на днях я поступила в бизнес-школу, о которой расскажу позже, английский язык наконец добью, ну и китайский уже забыла", — сообщила Леся.

Она добавила, что остается в социальных сетях и будет информировать о своей жизни.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что ведущая Юлия Бориско уволилась с канала «1+1».

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