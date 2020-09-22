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Шоу-бизнес

Умер злодей из фильма о Джеймсе Бонде, известный также по картинам «Имя Розы» и «Мюнхен» (фото, видео)

12:46 22 сентября 2020
Майкл Лонсдейл

После смерти «девушки Джеймса Бонда» Дайаны Ригг, стало известно, что у себя дома в Париже в возрасте 89 лет умер актер Майкл Лонсдейл (у него на родине во Франции его фамилия произносится, как Лонсдаль). Одинаково хорошо владевший французским и английским языками, Майкл родился от внебрачной связи британского офицера с француженкой.

Как сообщает Daily Mail, Лонсдейл сыграл более 200 ролей в кино и театре. Наиболее знаменитой его работой является роль злодея Хьюго Дракса в картине 1979 года о Джеймсе Бонде «Лунный гонщик». Роль агента 007 в ней сыграл Роджер Мур.

Майкл Лонсдейл также известен ролями во французских и голливудских фильмах — «Замороженный», «Украденные поцелуи», «Имя розы», «День Шакала», «Мюнхен».

За роль во французском фильме «Люди и боги» Лонсдейлу вручили в 2011 году премию «Сезар» — французский аналог «Оскара». Этот фильм получил Гран-при Каннского кинофестиваля 2010 года.

Кадр из фильма "Лунный гонщик"

Ранее «ФАКТЫ» писали, что умер актер из классического фильма-катастрофы «Приключения „Посейдона“».

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