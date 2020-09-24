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Шоу-бизнес

«Поздравляем с принцессой»: Светлана Тарабарова родила дочь (фото)

9:26 24 сентября 2020
Светлана Тарабарова

Популярная певица Светлана Тарабарова, недавно трогательно поздравившая мужа с днем рождения, стала мамой во второй раз. 23 сентября, вечером в 18.55, в частном роддоме появилась на свет ее дочь. Светлана опубликовала первый кадр с малышкой и посвятила ей трогательный пост.

«Спасибо, что ты у меня есть! 23.09 о 18:55, 54 см, 3560 гр, девочка. Мы готовились ко встрече с тобой. Пусть песня „Сонечко“ станет оберегом для тебя на всю жизнь. Сколько тепла и любви в ней, а видео мы вообще снимали все девять месяцев», — рассказала счастливая мама Светлана Тарабарова.

Также она сообщила, что на музыкальном канале М1 выйдет реалити с ее участием «Декрет, уже не секрет».

Светлана Тарабарова посвятила новорожденной дочери трогательный клип «Сонечко».

Напомним, Светлана с мужем Алексеем Бондарем воспитывают двухлетнего сына Ваню. Скоро семейство переберется в просторный дом под Киевом, который они приобрели недавно.

Также «ФАКТЫ» сообщали о том, что мамой в третий раз стала певица Alyosha, у них с Тарасом Тополей появилась дочка.

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