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Шоу-бизнес

Разведенная Алина Гросу поставила точку на разговорах о бывшем муже

17:46 24 сентября 2020
Алина Гросу

Популярная певица и актриса Алина Гросу, которая развелась с мужем спустя год после свадьбы, поставила точку в разговорах о крахе семейной жизни. Звезда заявила, что больше не будет давать интервью на тему семейной жизни. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

«Дала сегодня последнее свое интервью на тему развода, где расставила все точки. Больше мусолить эту тему и отвечать на вопросы о прошлом я не буду. Жизнь не заканчивается, идем вперед!», — написала Алина под фото с Катей Осадчей.

Напомним, громкая свадьбы Алины и Александра состоялась летом 2019 года в Италии. Специально для мероприятия был арендован роскошный замок. На организацию свадьбы потратили около 100 тысяч евро. Но сказка оказалась недолгой.

Слухи о разводе возникли несколько месяцев назад, но тогда Алина уходила от прямых ответов. Лето певица проводила с родными, много снималась в кино.

Алина Гросу поблагодарила подписчиков за поддержку и отреагировала на предложение руки и сердца.

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