28.17 / 28.36 32.65 / 33.07
Киев: +26
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Настя Каменских выпустила песню о мертвецах (видео)

18:28 25 сентября 2020
Настя Каменских

Популярная певица Настя Каменских/ NK, взбудоражившая сеть откровенными фото топлес, порадовала поклонников новой работой. Она выпустила лирик-видео на песню на испанском языке El Día de Muertos, посвященную популярному в Мексике празднику Дню мертвых. Настя в образе мистической Dia De Muertos поет о любви.

«В прошлом году, когда я была в Мексике, мне посчастливилось попасть на El Día de Muertos. Для мексиканцев — это самый долгожданный период, когда души их предков могут вновь прийти к ним в дом и ненадолго воссоединиться в теплом семейном кругу. Я верю в силу такой связи и в силу семейной поддержки, которая может длиться веками. Эта магия между прежним и прошлым, помогает нам творить новое будущее… Впечатления от увиденного вдохновили на создание песни Película. Она немного о другой связи, о любовной. Это история о тайной привязанности девушки к чему могущественному и темному, к ее Дракуле. Такая связь пробуждает в ней новые желания и эмоции, помогает открыть себя новую, горячую и страстную», — прокомментировала новую работу Каменских.

Напомним, что сингл Película вошел в первый испаноязычный альбом Ecléctica Насти Каменских.

Ранее Настя Каменских выпустила клип A HUEVO.

61

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Михаил Ефремов

Вскрылась неожиданная подробность о погибшем в ДТП с Ефремовым водителе

В Киеве парня похитили за сделанное замечание и снимали его пытки на видео

В Киеве парня похитили за сделанное замечание и снимали его пытки на видео

Пенсионер

Кабмин обнародовал график повышения пенсий в 2021 году: кто, когда и сколько получит

На учениях «Кавказ-2020» военные Путина чуть не уронили себе на головы ракету (видео)

На учениях "Кавказ-2020" военные Путина чуть не уронили себе на головы ракету (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер