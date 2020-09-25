Настя Каменских выпустила песню о мертвецах (видео)

Популярная певица Настя Каменских/ NK, взбудоражившая сеть откровенными фото топлес, порадовала поклонников новой работой. Она выпустила лирик-видео на песню на испанском языке El Día de Muertos, посвященную популярному в Мексике празднику Дню мертвых. Настя в образе мистической Dia De Muertos поет о любви.

«В прошлом году, когда я была в Мексике, мне посчастливилось попасть на El Día de Muertos. Для мексиканцев — это самый долгожданный период, когда души их предков могут вновь прийти к ним в дом и ненадолго воссоединиться в теплом семейном кругу. Я верю в силу такой связи и в силу семейной поддержки, которая может длиться веками. Эта магия между прежним и прошлым, помогает нам творить новое будущее… Впечатления от увиденного вдохновили на создание песни Película. Она немного о другой связи, о любовной. Это история о тайной привязанности девушки к чему могущественному и темному, к ее Дракуле. Такая связь пробуждает в ней новые желания и эмоции, помогает открыть себя новую, горячую и страстную», — прокомментировала новую работу Каменских.

Напомним, что сингл Película вошел в первый испаноязычный альбом Ecléctica Насти Каменских.

Ранее Настя Каменских выпустила клип A HUEVO.

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