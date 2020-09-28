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Снова свободна: звезда "Однажды под Полтавой" Ирина Сопонару рассталась с бойфрендом-британцем

5:23 28 сентября 2020
Сопонару Ирина

Пока звезда сериала «Однажды под Полтавой» Анна Саливанчук наслаждается радостями материнства, ее коллега по ситкому Ирина Сопонару вынуждена снова налаживать свою личную жизнь.

Об этом актриса рассказала в интервью Кате Осадчей в программе «Светская жизнь», передает «Теленеделя».

По словам 33-летней Ирины, их отношения с диджеем Джеймсом закончились еще до карантина.

«Так случилось. Единственное, что могу сказать — отношения на расстоянии работают, это возможно. По своему опыту могу сказать, что эти 5 лет — это были самые лучшие 5 лет в моей жизни. И, к сожалению, сейчас я пришла к такому этапу, что я уже не могла так, а он не может тут. А я про эмиграцию даже не задумывалась. Как он говорит про меня: „Правильная девочка — в неправильном месте“. Он бы хотел меня забрать туда, но это невозможно», — посетовала актриса.

Катя Осадчая поинтересовалась у актрисы, не появился ли у нее за время карантина новый ухажер. Ирина призналась, что бойфрендом его пока что называть рано, однако интересный мужчина на горизонте имеется.

«Есть очень интересный мужчина, с которым я сейчас общаюсь. Но про отношения пока что говорить рано», — сказала в интервью актриса.

Поэтому, по большому счету, у украинских мужчин снова появился шанс завоевать сердце звезды «Женского квартала».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, в отличие от Яринки из «Однажды под Полтавой», ее экранный «муж» Юрий Ткач, участник «Лиги смеха» и студии «Квартал 95», давно и «прочно» женат на Виктории, с которой познакомился в то время, когда девушке было 16 лет, и она занималась выступала на юбилее отца комика. Они снова случайно встретились спустя пять лет, и с тех пор почти не расставались. Пара воспитывает дочь Лиззи — точную копию известного папы.

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