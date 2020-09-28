Снова свободна: звезда "Однажды под Полтавой" Ирина Сопонару рассталась с бойфрендом-британцем

Пока звезда сериала «Однажды под Полтавой» Анна Саливанчук наслаждается радостями материнства, ее коллега по ситкому Ирина Сопонару вынуждена снова налаживать свою личную жизнь.

Об этом актриса рассказала в интервью Кате Осадчей в программе «Светская жизнь», передает «Теленеделя».

По словам 33-летней Ирины, их отношения с диджеем Джеймсом закончились еще до карантина.

«Так случилось. Единственное, что могу сказать — отношения на расстоянии работают, это возможно. По своему опыту могу сказать, что эти 5 лет — это были самые лучшие 5 лет в моей жизни. И, к сожалению, сейчас я пришла к такому этапу, что я уже не могла так, а он не может тут. А я про эмиграцию даже не задумывалась. Как он говорит про меня: „Правильная девочка — в неправильном месте“. Он бы хотел меня забрать туда, но это невозможно», — посетовала актриса.

Катя Осадчая поинтересовалась у актрисы, не появился ли у нее за время карантина новый ухажер. Ирина призналась, что бойфрендом его пока что называть рано, однако интересный мужчина на горизонте имеется.

«Есть очень интересный мужчина, с которым я сейчас общаюсь. Но про отношения пока что говорить рано», — сказала в интервью актриса.

Поэтому, по большому счету, у украинских мужчин снова появился шанс завоевать сердце звезды «Женского квартала».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, в отличие от Яринки из «Однажды под Полтавой», ее экранный «муж» Юрий Ткач, участник «Лиги смеха» и студии «Квартал 95», давно и «прочно» женат на Виктории, с которой познакомился в то время, когда девушке было 16 лет, и она занималась выступала на юбилее отца комика. Они снова случайно встретились спустя пять лет, и с тех пор почти не расставались. Пара воспитывает дочь Лиззи — точную копию известного папы.

192

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter