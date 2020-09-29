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Шоу-бизнес

Появились скандальные результаты экспертизы гибели дочери Конкина

12:39 29 сентября 2020
София Конкина

Экспериза, которую провело следствие по факту загадочной гибели в бассейне фитнес-центра младшей дочери Владимира Конкина Софии, подтвердила наличие в ее организме почти 3 промилле алкоголя и следы сильного седативного препарата — диазепама. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«В таком состоянии девушка пошла плавать в бассейне и утонула», — констатирует канал.

На 29 сентября назначены похороны Конкиной на Пятницком кладбище, где уже похоронена ее мать. Она скончалась от онкологического заболевания 10 лет назад.

Напомним, Владимир Конкин заявил, что его дочь София была убита, и этой же точки зрения придерживается вся семья звезды.

32-летнюю Софию Конкину обнаружили без сознания в бассейне. Врачам удалось реанимировать девушку, однако спустя сутки, 24 сентября, дочь артиста скончалась. По факту смерти Следственный комитет возбудил уголовное дело, в соответствии с которым привлечь к ответственности могут администрацию фитнес-клуба.

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