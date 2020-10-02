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Шоу-бизнес

В деле о смерти Валентины Легкоступовой появились загадочные фото

12:40 2 октября 2020
Легкоступова

Адвокат Сергей Жорин, который по просьбе родственников певицы Валентины Легкоступовой ведет собственное расследование ее смерти, опубликовал фото ванной комнаты, в которой якобы упала и сильно ударилась актриса.

Как пишет Starhit, в его распоряжении появилась справка, в которой говорится, что на теле у Легкоступовой перед смертью обнаружили огромное количество травм и гематом.

Адвокат и семья певицы подозревают в причастности к смерти женщины Юрия Фирсова, за которого та вышла замуж за месяц до трагедии.

Комментируя снимки ванной, в которой певица якобы поскользнулась и приобрела смертельные травмы, Жорин отметил, что комната маленькая, вся заставлена техникой. В комнате только душевая кабина, упасть в которой нереально, она как шкафчик.

На одном из кадров он заметил в зеркале отражение человека. Сначала адвокат предположил, что на снимке домработница артистки, которая копировала ее стиль и прическу. Приглядевшись, он неожиданно узнал Валентину.

Жорин считает, что это актриса просит выяснить, почему она так рано и внезапно умерла.

Снимок адвокат попросил приобщить к материалам дела.

Напомним, дочь обнаружила ранее не злоупотреблявшую спиртным Легкоступову вместе с новым мужем в квартире в бессознательном состоянии. Через несколько дней певица умерла в больнице.

Фото Starhit

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