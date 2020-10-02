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Шоу-бизнес

Появилась версия о колонии для Михаила Ефремова

14:50 2 октября 2020
Михаил Ефремов

Российского актера Михаила Ефремова, которого приговорили к 8 годам колонии за смертельное ДТП, скорее всего, могут отправить отбывать срок в Подмосковье, хотя его не отказались бы видеть и в Свердловской области РФ.

Об этом изданию URA.RU заявил член Общественной наблюдательной комиссии Свердловской области Олег Павлович.

По его словам, теоретически, Ефремова могут отправить в Свердловскую область, но шансов на это немного, поскольку Федеральная служба исполнения наказания «старается соблюдать принцип территориальности» — людей отправляют в колонии в тех регионах, где они живут, ближе к дому.

«В Подмосковье много колоний. Если бы Ефремова все же привезли к нам, мы были бы только рады. С его помощью мы смогли бы поднять на высокий уровень лагерные самодеятельные театры. Так что мы в любом случае его ждем», — заявил Олег Павлович.

Тем временем Ефремов подал заявление, в котором предлагает пересмотреть приговор, учитывая новые обстоятельства, в частности, он утверждает, что во время судебного процесса на него давил адвокат.

Фото Михаила Ефремова из Википедии.

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Появилась версия о колонии для Михаила Ефремова

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