Покаялся в письме: Ефремов пообещал молиться за жертву ДТП и попросил условный срок

Заслуженный артист России Михаил Ефремов, возместивший ущерб старшему сыну погибшего в ДТП курьера, подробно рассказал о давлении со стороны своего бывшего адвоката Эльмана Пашаева, а также попросил о пощаде.

Об этом идет речь в тексте его нового апелляционного заявления, пишут «Известия».

По его словам, именно «напором» защитника была вызвана его позиция на судебном заседании.

«Я записал обращение к потерпевшим, которое было показано по телевидению. Моей позицией в этот момент было покаяние и раскаяние. А потом появился Эльман Пашаев. Он начал убеждать меня, что знает такой путь защиты, который приведет к благополучному исходу по данному делу. Моя задача — во всем с ним соглашаться», — сказано в заявлении Михаила Ефремова.

Он назвал происходящее с ним «наваждением» и «гипнозом».

«Все происходило как в каком-то жутком сне. Я проявил слабость и не боюсь в этом признаться. И дальше я продолжил во всем соглашаться с Пашаевым, однако уже во второй половине процесса я понял что путь, избранный Пашаевым, ведет в тупик. Сейчас, когда его нет рядом, я реально осознал, что же произошло. Моя судьба его нисколько не интересовала», — написал артист.

По словам актера, когда он первый раз решил отказаться от услуг одиозного адвоката, то тот стал его уговаривать, заявляя, что кроме него артисту никто не поможет. И тогда Ефремов вновь проявил слабость. «На сегодняшний день моя позиция — это покаяние глубокое и искреннее раскаяние в содеянном, желание помочь потерпевшим как материально так и морально», — признался артист в письме.

Он также заявил, что будет молиться за погибшего в ДТП Сергея Захарова и за благополучие его семьи. Ефремов очень надеется, что родные курьера когда-нибудь простят. «Я с уверенностью могу сказать, что стал другим человеком. Если суд поверит мне, то я никогда более закон не нарушу», — написал Ефремов.

Актер попросил изменить ему наказание на условный срок. «Я прекрасно понимаю, что мне говорить об условном наказании, вероятно, несерьезно. Но, тем не менее, прошу поверить мне, что я не опасен для общества. То, что я уже испытал — для меня урок на всю оставшуюся жизнь. Занимаясь своей профессиональной деятельностью, я бы мог реально помогать потерпевшим», — написал Ефремов.

Напомним, вечером 8 июня 2020 года Михаил Ефремов устроил крупное ДТП на Смоленской площади в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречку и протаранил грузовик, за рулем которого находился 57-летний курьер службы доставки Сергей Захаров. Он получил страшные травмы и через несколько часов скончался в больнице. В крови Ефремова эксперты нашли следы наркотиков и алкоголь. Ефремову предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, что повлекло смерть человека. Следствие посчитало вину актера доказанной. Гособвинитель попросила приговорить актера к 11 годам колонии общего режима. В итоге суд постановил отправить актера в колонию на восемь лет, а также лишить актера права управления автомобилем на три года.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на днях появилась версия о колонии для Михаила Ефремова.

Фото: https://www.crimea.kp.ru/

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