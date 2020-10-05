"Может, пойдут детишки": невеста Остапчука объяснила, почему они спешат со свадьбой

Ведущий шоу «Маска» Владимир Остапчук и его невеста Кристина Горняк торопятся сыграть свадьбу 15 октября без никаких весомых на то причин.

Об этом пара рассказала в интервью Кате Осадчей, пишет КП в Украине.

Все дело в том, что молодые люди просто не любят переносить важные события, к тому же планируют детишек.

«Ну любовь, разве она ждет? Штамп не обязателен, но Владимир, когда мы еще давно общались о свадьбе, говорил, что у него есть мечта, чтобы я к нему шла в белом платье. Не то, что мы спешим, просто мы решили не откладывать. Кто его знает, может детишки пойдут, там уже будет не до свадьбы», — заявила Горняк.

На помолвку телеведущий подарил любимой внедорожник Range Rover, о котором она так мечтала, и кольцо Tiffany & Co.

Екатерина Осадчая отметила, что бывшая супруга Остапчука Елена Войченко неоднократно заявляла, что шоумен не дает ей достаточно денег на обеспечение детей. Сейчас же Остапчук дарит новой возлюбленной автомобиль за 50 тысяч долларов.

Данную ситуацию Кристина прокомментировала достаточно просто.

«Знаете, можно сидеть и говорить: „Ой, все плохо, всю жизнь плохо, а можно радоваться тому, что есть и показать, не бояться, что кто-то что-то скажет“. Я мечтала о Range Rover и Владимир это знал», — заявила невеста ведущего.

Напомним, что Кристина и Владимир уже отгуляли девичник и мальчишник и с нетерпением ждут дня, когда официально станут мужем и женой.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Владимир Остапчук рассказал, как ему удалось победить коронавирус.

Фото: https://tsn.ua/

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