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Шоу-бизнес

Молодой муж Анны Седоковой заболел коронавирусом

3:59 5 октября 2020
Седокова и Тимма

Штаб подмосковной баскетбольной команды «Химки» сообщил, что трое игроков сдали тесты на COVID-19, и результаты оказались положительными. В числе зараженных — супруг экс-солистки «ВИА ГРЫ» Янис Тимма, с которым певица недавно сыграла «странную» свадьбу.

Об этом пишет сайт телеканала НТВ.

Кроме 28-летнего мужа Анны Седоковой, коронавирус подтвердился у Евгения Воронова и Джордана Мики.

Согласно сообщению пресс-службы, спортсмены уже изолированы и находятся под наблюдением врачей. К тому же, результаты анализов отправили на дополнительные исследования в подразделения Роспортребнадзора. Позже стало известно, что у Мики болезнь протекает бессимптомно, а вот Воронов и Тимма пожаловались на легкое недомогание.

Певица пока никак не прокомментировала болезнь мужа. Утром она поделилась с подписчиками рецептом «волшебного средства» для защиты организма и поднятия иммунитета, показав литровую банку, в которой, по ее словам, были куркума, имбирь и мед. «Каждое утро натощак», — сообщила 37-летняя звезда.

Напомним, что об отношениях звезд стало известно прошлым летом. Закрутив роман с Анной, баскетболист был женат на матери своего ребенка, поэтому стал объектом критики и гневных сообщений в Сети. Но уже в конце июля стало известно о том, что Тимма сделал предложение Анне.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 37-летняя артистка объяснила свою «скороспелую» свадьбу тем, что решение не тянуть с оформлением брака и не ждать окончания карантина из-за документов было вызвано тем, что так парочке легче путешествовать по миру.

Фото: https://www.ntv.ru/

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