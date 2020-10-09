Ефремов с его командой вызвали недоумение семью апелляциями

Адвокаты осужденного за смертельное ДТП Михаила Ефремова подали семь разных апелляций на один приговор актеру, включая жалобу самого Ефремова.

Правозащитник Иван Мельников в комментарии «Собеседнику» рассказал, что три адвоката и сам обвиняемый подали абсолютно разные жалобы и по-разному просили пересмотреть приговор.

Один адвокат Ефремова попросил суд приговорить его к 4 годам условно, второй потребовал отменить приговор, а третий — изменить наказание из-за отсутствия права на защиту в связи с лишением статуса Эльмана Пашаева. Сам Ефремов в своей жалобе просит пересмотреть свое дело.

Кроме адвокатов Ефремова и его самого, апелляции поступили от жены потерпевшего и транспортной компании, которой принадлежал автомобиль жертвы.

Напомним, актера Михаила Ефремова приговорили к 8 годам лишения свободы за смертельное ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров.

Как сообщали «ФАКТЫ», 9 сентября в прокат вышла короткометражка «Процесс», в которой Михаил Ефремов сыграл свою последнюю роль перед арестом. Фильм рассказывает о судебном разбирательстве, которое происходит в формате видеочата приложения Zoom. Ефремов исполнил роль адвоката, который не согласен с судом.

Фото РИА «Новости»

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