«Режиссер прям Ванга»: вышла короткометражка с последней ролью Ефремова перед арестом

9 сентября в прокат вышла короткометражка «Процесс», в которой осужденный за смертельное ДТП на восемь лет тюрьмы Михаил Ефремов сыграл свою последнюю роль перед арестом. О премьере сообщил режиссер фильма Сергей Кальварский в эфире телеканала «Дождь».

По его словам, картину планировали выпустить раньше, но «из-за аварии, следствия и суда» премьеру отложили, чтобы не навредить Ефремову.

«Сегодня, когда в процессе над Мишей поставлена точка, самое время показать наш фильм „Процесс“, который тоже посвящён суду — совсем другому, выдуманному, но отражающему наши реалии», — рассказал Кальварский.

На своей странице в Faccebook Михаил Козырев рассказал, что обсуждал дату премьеры с режиссером в своей программе на «Дожде».

«Ночью мы снова связались и решили её не пускать в эфир „Дождя“. Тем вечером произошла та самая авария со смертельным исходом. Сейчас Сергей Кальварский её опубликовал. Получается, что это последняя роль Миши Ефремова перед переменой участи», — написал Козырев.

Фильм рассказывает о судебном разбирательстве, которое происходит в формате видеочата приложения Zoom. Ефремов исполнил роль адвоката, который не согласен с судом, считает его не справедливым.

Напомним, сейчас Михаил Ефремов находится в СИЗО № 5. Там он собирается прочесть арестантам и сотрудникам изолятора пьесу своего друга Охлобыстина «Пар».

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