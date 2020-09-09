27.68 / 27.88 32.41 / 32.85
Киев: +20
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Режиссер прям Ванга»: вышла короткометражка с последней ролью Ефремова перед арестом

16:21 9 сентября 2020
Михаил Ефремов

9 сентября в прокат вышла короткометражка «Процесс», в которой осужденный за смертельное ДТП на восемь лет тюрьмы Михаил Ефремов сыграл свою последнюю роль перед арестом. О премьере сообщил режиссер фильма Сергей Кальварский в эфире телеканала «Дождь».

По его словам, картину планировали выпустить раньше, но «из-за аварии, следствия и суда» премьеру отложили, чтобы не навредить Ефремову.

«Сегодня, когда в процессе над Мишей поставлена точка, самое время показать наш фильм „Процесс“, который тоже посвящён суду — совсем другому, выдуманному, но отражающему наши реалии», — рассказал Кальварский.

На своей странице в Faccebook Михаил Козырев рассказал, что обсуждал дату премьеры с режиссером в своей программе на «Дожде».

«Ночью мы снова связались и решили её не пускать в эфир „Дождя“. Тем вечером произошла та самая авария со смертельным исходом. Сейчас Сергей Кальварский её опубликовал. Получается, что это последняя роль Миши Ефремова перед переменой участи», — написал Козырев.

Фильм рассказывает о судебном разбирательстве, которое происходит в формате видеочата приложения Zoom. Ефремов исполнил роль адвоката, который не согласен с судом, считает его не справедливым.

Напомним, сейчас Михаил Ефремов находится в СИЗО № 5. Там он собирается прочесть арестантам и сотрудникам изолятора пьесу своего друга Охлобыстина «Пар».

Читайте также все подробности: за что Ефремова посадили в тюрьму.

229

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Макрон в маске

"Задыхающийся" Макрон снял маску во время выступления и нарвался на шквал критики (видео)

Зеленский в Хмельницком

"Они хотят нравиться": Зеленский отреагировал на "бунт" мэров "краснозонных" городов

стела

Жителей Мариуполя просят не покидать свои дома: что происходит

Бойцы ВСУ

Ярош о запрете открывать ответный огонь: "Это нужно прекращать, иначе мы потеряем ВСУ"

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер