За что Михаила Ефремова посадили в тюрьму: все подробности нашумевшего дела (фото, видео)

Во вторник, 8 сентября, Пресненский суд Москвы вынес приговор известному российскому актеру Михаилу Ефремову, который признал себя виновным в совершении ДТП, повлекшем смерть человека. Судья Елена Абрамова заявила, что вина Ефремова полностью подтверждается исследованными доказательствами. Актера приговорили к восьми годам заключения в колонии общего режима. На оглашение приговора Михаил приехал без вещей. В руках Ефремова была только папка с документами.

Репутация оппозиционера прочно закрепилась за актером после аннексии Крыма в 2014 году, которую Михаил Ефремов публично не поддержал

Этот судебный процесс стал одним из главных событий лета в России. На скамье подсудимых оказался народный любимец, талантливый актер Михаил Ефремов. С детских лет он находился в центре внимания СМИ и поклонников. Михаил родился 10 ноября 1963 года в артистической семье. Его отец — известный советский актер и режиссер Олег Ефремов, мать — актриса театра «Современник» Алла Покровская, дед по материнской линии — оперный режиссер Борис Покровский.

Впервые на сцену Миша вышел еще ребенком. Он играл небольшую роль в спектакле «Уходя, оглянись!», поставленного его отцом. Также вместе с отцом впервые снялся в кино. Это была картина «Дни хирурга Мишкина». Главная роль в фильме «Когда я стану великаном», вышедшем в 1978 году, сделала талантливого подростка кинозвездой.

Ефремов много снимался, играл в московских театрах, участвовал в популярных телепроектах, например, неоднократно входил в состав жюри Высшей лиги КВН, вел программу «Жди меня» на российском Первом канале. К числу наиболее известных фильмов и сериалов с участием актера относятся «Антикиллер», «Француз», «Московская сага», «Статский советник», «12», «Диверсант», «День выборов», «Какраки», «Кошечка», «Оттепель», «Пьяная фирма».

Одни полюбили Ефремова за его талант и блестящую игру, другим импонировал его образ жизни — Михаил часто играл пьяниц и особо не скрывал, что и в реальной жизни любит выпить. При этом он оставался добрым, порядочным человеком, этаким русским интеллигентом.

Для многих актер стал «лицом» критики российских властей. С 2011 года по март 2012 года он принимал активное участие в проекте «Гражданин поэт», который оказался востребованным не только в России, но и в других странах, особенно, в бывших советских республиках. Ефремов читал стихи, написанные «на злобу дня» Дмитрием Быковым. При этом актер имитировал манеры и интонации известных поэтов. В 2013 году этот же творческий дуэт запустил другой похожий проект — «Господин хороший», который выходил в эфире телеканала «Дождь». Едкие стихи и комментарии в исполнении Ефремова явно не нравились российским властям.

Репутация оппозиционера прочно закрепилась за актером после аннексии Крыма в 2014 году, которую Михаил Ефремов публично не поддержал…

Михаил был пьян и толком не понимал, что произошло

Все изменилось в одно роковое мгновение. Вечером 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве произошла автомобильная авария. Мчавшийся на большой скорости Jeep Grand Cherokee выскочил на встречную полосу и врезался легковой автофургон ВИС-2349 «Granta Фургон». Внедорожник принадлежит Михаилу Ефремову. Актер в момент столкновения находился в машине. Российские СМИ в своих репортажах с места ДТП сразу подчеркивали, что управлял джипом Ефремов. Показанные разными телеканалами кадры не оставляли сомнения в том, что Михаил был пьян и толком не понимал, что произошло.

Сначала его отпустили под подписку о невыезде. Однако утром 9 июня стало известно, что водитель автофургона 57-летний Сергей Захаров скончался от полученных в результате аварии травм в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Дело было переквалифицировано. Ефремова задержали. Вечером 9 июня суд избрал меру пресечения — домашний арест.

Результаты экспертизы подтвердили, что актер был пьян. В крови Михаила обнаружили не только алкоголь, но и наркотики — кокаин и марихуану. Ефремову выдвинули обвинения, предусматривающие наказание от 5 до 12 лет лишения свободы. 22 июля уголовное дело было передано в суд.

Пресненский суд Москвы приступил к рассмотрению по существу 5 августа. До этого дело Ефремова успело обрасти массой скандальных слухов и подробностей. Этому во многом поспособствовали адвокаты. Михаил нанял Эльмана Пашаева. Интересы родственников погибшего Захарова представляет Александр Добровинский. Оба юриста позволили себе неоднократно нарушить адвокатскую этику, делая громкие заявления в СМИ.

Очень точно прокомментировал действия коллег один из самых известных российских адвокатов Генрих Падва. Оказалось, что Ефремов сначала обратился к нему. Падва рекомендовал актеру одного из своих учеников. Однако затем Михаил все же остановился на Пашаеве, которого Падва назвал «похожим на мошенника непрофессионалом».

Когда слушания были завершены, Генрих Падва в интервью заявил: «Если бы не вмешались два недостойных так называемых адвоката, то, я думаю, дело Ефремова давно бы уже рассмотрели в суде и вынесли справедливый приговор. А сейчас совершенно неясная ситуация: суд, я уверен, хватается за голову и не знает, что делать. Со всех сторон поднялся шум, совсем запутали это дело. Суду теперь будет очень нелегко принять справедливое решение. Вмешательство этих адвокатов ужасно влияет как на судьбу Ефремова, так и на права потерпевших…»

Оценивая действия Добровинского, Падва отметил: «Нормальный адвокат сказал бы потерпевшим: мы вам сочувствуем, этот человек причинил вам столько горя, надо потребовать от него материальную и моральную компенсацию. А адвокат потерпевших выпендрился и заявил иск на один рубль! Тем самым лишив своих подзащитных права возместить нанесенный им ущерб. Ведь это очевидно, что человек, причинивший вред, должен возмещать ущерб. Это символ не только уголовной, но и гражданской, человеческой ответственности, в этом и есть справедливость. А взыскать один рубль — это театр, спектакль! И, конечно, стиль защиты, избранный адвокатом Ефремова, безусловно, вредит ему. Если суд не согласится с позицией защиты о невиновности Ефремова, то все действия адвоката усугубят решение вопроса о его наказании…»

Действительно, Эльман Пашаев попытался убедить в невиновности Ефремова не только суд, но и самого актера! Адвокат привел трех свидетелей, которые утверждали, что за рулем внедорожника в момент аварии находился другой человек. Эти показания под присягой дали Александр Кобец, Андрей Гаев и Теван Бадасян. У каждого из них репутация оказалась, мягко говоря, подмоченной — неприятности с законом, злоупотребление спиртным. Гаев, как выяснилось, принимал участие в боевых действиях на Донбассе на стороне сепаратистов. Но главное заключалось в том, что в своих показаниях свидетели защиты не смогли назвать мифического водителя, который якобы находился за рулем джипа сразу после аварии.

«Все утверждали, что за рулем был Ефремов. Я подумал: что за бред?»

Вот как проходил допрос Александра Кобца. Он заявил суду, что 8 июня был очевидцем ДТП с участием автомобилей Ефремова и Захарова. В тот вечер Александр пил пиво вместе со своим другом Андреем Гаевым. «Выпили полтора литра, „Балтика“, девятка», — так начал свои показания Кобец. Где это происходило точно, Александр так и не смог сказать, мотивируя тем, что он не москвич, а приезжий. То ли дворик какой-то, то ли сквер. Он признал, что делали они это в общественном месте и попросил его за это не наказывать. Когда пиво закончилось, приятели вышли на Садовое кольцо. Решили просто погулять и обсудить дальнейшие планы.

«И вдруг неожиданно услышали визг, удар. Когда мы обернулись, я смотрю — стоит черный джип и белого цвета машина… Хотели оказать помощь, но там все в мясо!» — заявил Кобец. И уточнил, что имеет в виду белый фургон. Тогда он подошел к внедорожнику и увидел двух человек в машине.

Кобец постарался их описать. Оба — мужчины. У того, кто был на пассажирском сиденье «волосы, как у Аллы Пугачевой». Он смотрел на мужчин через лобовое стекло. Сработавшая подушка безопасности мешала ему хорошенько разглядеть пассажира, но этот человек был очень похож на Ефремова. Александр подошел к водителю, который пытался освободиться от своей подушки безопасности и размахивал руками. Это был мужчина лет 38, с карими глазами, темными волосами, русский, в серой футболке и жилетке. Кобец спросил, не нужна ли ему помощь. Но тот с угрозами велел Александру убираться. При этом послал его матом. Свидетель повторил эти слова в суде, за что получил замечание от судьи.

Тут его товарищ крикнул: «Смотри, это Ефремов!» — и показал на пассажира, который уже вылез из машины. «Я все-таки в чужом городе, у меня семья, маленький ребенок. Мне проблемы не нужны. И я ушел с места аварии. Там рядом „Азбука вкуса“, зашел в нее», — сказал Кобец.

Когда об аварии начали рассказывать по телевизору, Александр удивился. «Все утверждали, что за рулем был Ефремов. Я подумал: что за бред? Потом мой товарищ сказал, что, возможно, Ефремова хотят слить, потому что кто-то имеет большой вес. Я решил, что не буду рисковать, поеду домой… Переживал за жизнь близких», — объяснил свое поведение свидетель. Позже ему стало все же стыдно. Он видел, что «Ефремова топят». Сам связался с адвокатом Пашаевым и согласился выступить в суде. «Я долго не хотел ехать и быть свидетелем. Пока адвокат меня не уговорил и не дал гарантию, что ничего не произойдет. Боялся давления… Ты видишь человека, которого топят, и ты знаешь, что это не так. Я стал думать, что может тогда произойти со мной — я-то вообще никто», — заявил Кобец. Он утверждает, что Пашаев проверил его на полиграфе.

Тут выяснилось, что у свидетеля слабое зрение. Он сам об этом сказал. Один глаз не видит полностью, у второго — минус 3. «Я и прокурора не очень хорошо вижу», — признался Кобец. Допрос продолжался более двух часов и закончился тем, что прокурор предложил Александру найти себя на видео, которое было сделано сразу после аварии. Все собрались возле стола судьи. Кобец несколько раз просмотрел запись. «Не помню, не узнаю, себя не вижу…» — бормотал он. Наконец, он узнал на видео своего приятеля. А потом сказал, что мужчина, стоящий рядом с Гаевым, это, видимо, он — Александр Кобец. Закончилось все тем, что свидетель заявил: «У меня ноги горят, ваша честь». И попросил суд освободить его от продолжения допроса, поскольку он испытывает сильную усталость.

После завершения заседания Пашаев заявил журналистам, что мужчина, находившийся за рулем внедорожника Ефремова в момент аварии, уже установлен. «Это весьма известный, непростой человек. Позже все узнаете», — многозначительно пообещал адвокат. Однако это самое «позже» так в итоге и не наступило.

Поведение Михаила Ефремова в ходе судебного процесса вызывает много вопросов. Сразу после аварии актер говорил полицейским, что даст потерпевшему и его семье столько денег, сколько потребуется. Потом, находясь под домашним арестом, Ефремов записал видео с признанием и извинениями. Однако уже в августе неожиданно заявил в суде, что не считает себя виновным. А в последний день слушаний во всем сознался…

Возможно, частично все это объясняет рассказ жены актера Софьи Кругликовой. Она тоже давала показания в суде. Ее допрашивали около двух часов. Она рассказала, что в день аварии находилась с тремя детьми на даче. Муж позвонил ей, уже будучи навеселе. Говорил что-то невнятное о какой-то женщине, к которой ему нужно поехать в больницу и проведать. Софья особо не вслушивалась и просто рекомендовала Михаилу лечь спать. О ДТП она узнала из выпуска новостей. А мужа увидела уже на следующий день, когда вернулась домой в московскую квартиру.

«В каком состоянии он был? Называется отходняк по-русски. Наверное, от алкогольного опьянения. Выглядел он сильно помятым. У него была запекшаяся кровь на шее. Я сняла с него одежду — синяки по всему телу», — рассказала суду Кругликова. Она уложила мужа спать. Софья утверждает, что хорошо знает: в том состоянии Михаилу мог помочь только сон.

Последовал вопрос, как часто пьет Ефремов. «Бывает. Особенно по праздникам. Может лишнего принять… До 200 граммов ведет себя как нормальный человек. С ним весело, хороший, добрый, легкий. Но после 300 граммов он уже ничего не помнит. Теряет мозг. Ему начинают приходить дурацкие идеи, он ни от чего не может отказаться…» — ответила Кругликова.

Сама она алкоголь не употребляет. Когда муж выпивает, обычно оставляет его одного и уезжает с детьми на дачу. Софья также рассказала, Михаил часто не ночует дома. А когда утром его привозят, не может вспомнить, ни с кем он пил, ни где был. «Я все-таки четвертая жена. Как ревнивая девушка, начинаю обзванивать друзей Миши, выяснять, где он был, где мог оставить машину. За руль он в таком состоянии никогда на садится, берет такси, или его привозят», — заявила Кругликова. Из-за таких ситуаций Ефремов чувствует себя потом виноватым и «сильно страдает».

Софья рассказала также, что после ДТП муж приходил в себя три дня. «Я к нему подходила. Он молился, рыдал…» — сказала Кругликова. Потом они стали думать, что делать дальше, и связались с Пашаевым. По ее словам, Михаил множество раз пытался поговорить с родственниками погибшего, попросить у них прощения и предложить компенсацию. Но те отказывались и говорили, что без разрешения адвоката Александра Добровинского не будут ничего принимать. «Михаил свою вину не признавал… Он извинялся за то, что сложилась такая ситуация. Он знал, что есть потерпевшие. Миша всегда себя чувствует виноватым, его так с детства воспитали», — сказала Кругликова.

Она подчеркнула, что Ефремов — очень добрый и порядочный человек. Полностью обеспечивал ее, их троих детей, 19-летнюю дочь от третьего брака Анну-Марию, а также помогал старшим сыновьям, занимался благотворительностью и иногда помогал даже незнакомым людям. Из-за этой аварии он и вся семья тяжело переживали, что Михаил из «всенародно любимого превратился во всенародно нелюбимого актера».

Ефремов в своих показаниях и заявлениях в зале суда тоже пытался объяснить свои действия. Он заявил, что очень хотел разобраться, что же на самом деле случилось 8 июня. Михаил утверждал, что никогда не садится за руль выпивши. В тот день он выпил не меньше бутылки водки. Что было дальше, не помнит. Как в его крови оказались наркотики, не знает. Предположил, что его могли насильно усадить в машину. Как за соломинку, Ефремов хватался за тот факт, что у него на шее остался синяк, который может быть следом от ремня безопасности на пассажирском сиденье.

Очевидно, что все эти мысли Михаилу внушил Пашаев. Бывали моменты, когда происходящее в зале суда становилось невыносимым для Ефремова. В одну из таких минут он заявил, что отказывается от услуг адвокатов и хочет нанять новых. Пашаева он переводит в разряд консультантов. Однако затем заключил с ним новый договор…

«Расстрелять», — заявил Ефремов

Вот, что сказал Ефремов в своем заключительном слове: «Я вел себя вроде нормально, а говорят, некрасиво. У потерпевших огромное горе, я им очень сопереживаю… Я не собирался отмазываться, я пошел в суд, чтобы установить истину… Записал видео — сказали, играет… Признаю вину и искренне раскаиваюсь, если это сделал я. Наверное, по всему. Такие шикарные доказательства. Если это сделал я, то не знаю, что мне делать дальше. Алкоголь — дикое зло. Надо знать меру. Не знаешь меру — пойдешь на 11 лет на нары».

Затем он прочитал свое стихотворение, которое посвятил погибшему Захарову:

Сергей, мы не были знакомы.

Наше знакомство стало ужасным.

Я был в состоянии алкогольной комы,

А ты погиб совершенно напрасно.

Если, Сергей, я смогу пережить твою смерть,

Всё, что будет потом, только во имя твое.

Я буду молиться, если смогу дотерпеть

До того времени, когда мы станем вдвоем

Там, где никто не сдаёт и никто не злится.

На том свете нет таких понятий

Там у всех, как у тебя, светлые лица,

Меня туда не возьмут, там нет никаких демократий.

Сергей, я не прошу у тебя снисхождения,

Я омерзительный, пьяный, ужасный нечеловек.

Ты, к сожалению, не слышишь к тебе моего обращения.

Мне, к сожалению, не удастся вернуть тебя в этот век.

Господи, дай мне немного сил.

А Сергею — рая.

Вот бы поговорить с ним.

Увидеть бы его, помолчать.

Я же дошёл до ручки, как в жизни дошёл до края.

Есть на кого оставить тайну.

3 сентября прокурор потребовал для Михаила Ефремова наказание в виде 11 лет колонии общего режима. Адвокат Пашаев призвал суд не лишать подзащитного свободы и ограничиться пятью годами условно. «Расстрелять», — заявил сам Ефремов.



Напомним, что адвокат Ефремова был уверен в оправдательном приговоре. И говорил, что это будет настоящая сенсация.

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