Даже сцена есть: в каких условиях содержится в СИЗО Михаил Ефремов

После вынесения приговора — восемь лет лишения свободы в колонии общего режима — Михаила Ефремова в наручниках доставили в следственный изолятор № 5 «Водник».

Как сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович российскому агентству ТАСС, в камере с Ефремовым сидят еще два человека. На ужин им давали картошку с селедкой.

«Камера хорошая, в ней недавно был ремонт, там есть телевизор и чайник», — отметила Литвинович.

В СИЗО актер будет находиться на карантине, а затем его могут перевести в колонию.

Возможно, Ефремов останется и в СИЗО, ожидая апелляции. Ведь его защита обжаловала приговор. Кто будет представлять интересы актера, пока не ясно. Ряд российских СМИ сообщили о том, что Михаил Олегович отказался от услуг Эльмана Пашаева. Однако сам адвокат эту информацию опроверг.

Друзья и коллеги Ефремова шокированы строгостью наказания. Они уверены, что для 56-летнего актера — это смертный приговор, даже несмотря на то, что актер будет отбывать наказание в сносных условиях.

«Ефремов будет находиться в карантинном отделении до вступления приговора в законную силу. Там нормальные условия — лучше, чем у военнослужащих, которые в казарме живут. А тот, кто переживает, что это голгофа, что его угробят… Никто его не угробит. Если будет запрос от родственников, мы можем попросить УФСИН по Москве оставить актера в отряде хозяйственного обеспечения. То есть ему не нужно куда-то ехать в колонию, он может остаться при СИЗО работать. К тому же у Ефремова есть такое право, как у впервые осужденного», — сказал руководитель правового центра Павел Пятницкий в эфире шоу «Андрей Малахов. Пусть говорят». Он уверен, что адвокатам удастся смягчить наказание для актера.

Также в программе обсуждались условия, в которых будет содержаться Ефремов. Он может работать и получать зарплату. За хорошее поведение предусмотрены свидания. В СИЗО есть спортивный зал, библиотека и даже сцена, на которой выступают осужденные.

«Они предварительно договорились, что Ефремов для хозотряда и сотрудников СИЗО прочитает пьесу под названием „Пар“, которая написана Охлобыстиным специально для Ефремова, это пьеса про баню», — сказала Марина Литвинович.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что племянница Ефремова Ольга добивается свидания с ним.

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