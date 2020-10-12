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Шоу-бизнес

Михаил Ефремов нашел в СИЗО развлечение

10:47 12 октября 2020
Ефремов

Осужденный за смертельное ДТП Михаил Ефремов в СИЗО увлекся пинг-понгом. Об этом рассказал правозащитник Иван Мельников, передает Telegram-канал Mash.

В ожидании рассмотрения апелляции, актер находится в московском СИЗО-5.

По словам Мельникова, пить там нельзя, приходится ходить в спортзал. Под него отвели отдельную камеру, переделанную под физические нужды. Внутри — стол для настольного тенниса, несколько тренажеров, банкетка для штанги, гантели, гири и даже беговая дорожка.

Ефремов играет в маленький теннис. Для такого дела даже заказал у родственников ракетки. По правилам СИЗО, играть с мячом он может только с сокамерниками.

В перерывах между партиями актер отвечает на письма фанатов, которые приходят ему пачками.

Напомним, в деле Ефремова появились новые обстоятельства — родственники погибшего Сергея Захарова намерены потребовать с артиста по миллиону рублей каждый. Пересмотра дела просит и гражданская жена Захарова Ирина Стерхова. Женщину так и не признали в суде потерпевшей.

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