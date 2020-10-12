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Шоу-бизнес

Олег Винник вызвал сожаление у его партнерши по шоу «Танці з зірками»

11:14 12 октября 2020
Винник и Шоптенко

Известная украинская танцовщица Алена Шоптенко, которая уже длительное время находится на самоизоляции в связи с заражением коронавирусом, сожалеет, что не сможет продолжить участие в шоу «Танці з зірками».

По ее мнению Олег Винник, с которым Шоптенко танцевала в паре, не успел показать все, на что способен.

«Эти наши 4 танца навсегда останутся в моем сердце! За что я искренне благодарю команду @tanci1plus1 и всех, кто был причастен! Ведь за успехом всегда стоят люди, которые трудятся и любят свою работу. А наши 4 танца — это бесспорный успех! Спасибо, дорогие зрители, за вашу поддержку, критику и переживания!», — написал Шоптенко в Instagram.


Напомним, во время седьмого эфира шоу «Танці з зірками» продюсеры проекта объявили, что готовы вернуть пару Винника и Шоптенко на паркет. Но певец отказался, мотивировав тем, что несколько недель не тренировался. Его партнерша Алена Шоптенко поблагодарила Винника за прекрасные четыре танца, а также зрителей, которые поддерживали пару.

Фото instagram.com/alena_shoptenko

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