Олег Винник вызвал сожаление у его партнерши по шоу «Танці з зірками»

Известная украинская танцовщица Алена Шоптенко, которая уже длительное время находится на самоизоляции в связи с заражением коронавирусом, сожалеет, что не сможет продолжить участие в шоу «Танці з зірками».

По ее мнению Олег Винник, с которым Шоптенко танцевала в паре, не успел показать все, на что способен.



«Эти наши 4 танца навсегда останутся в моем сердце! За что я искренне благодарю команду @tanci1plus1 и всех, кто был причастен! Ведь за успехом всегда стоят люди, которые трудятся и любят свою работу. А наши 4 танца — это бесспорный успех! Спасибо, дорогие зрители, за вашу поддержку, критику и переживания!», — написал Шоптенко в Instagram.



Напомним, во время седьмого эфира шоу «Танці з зірками» продюсеры проекта объявили, что готовы вернуть пару Винника и Шоптенко на паркет. Но певец отказался, мотивировав тем, что несколько недель не тренировался. Его партнерша Алена Шоптенко поблагодарила Винника за прекрасные четыре танца, а также зрителей, которые поддерживали пару.

Фото instagram.com/alena_shoptenko

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