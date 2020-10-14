«Всплакнувшую» о прошлом Наташу Королеву едко осадили в сети

Наташа Королева продолжает эксплуатировать тему измены мужа Сергея Глушко. На этот раз на судьбу она пожаловалась журналу «Караван», дав изданию большое интервью с названием «Я не считаю, что Сергей мне изменил».

Его отрывок звезда 90-х опубликовала в Instagram.

Основное недовольство Королевой вызвал на Интернет, который «сделал доступным любого», и многие люди решили, что им позволено «безнаказанно выплескивать на нас (звезд. — Авт.) весь свой жизненный негатив», тогда как в «советские» времена те же звезды были буквально небожителями.

«Соцсеть — это, по сути, дом с открытыми настежь дверями. Культурный человек, придя в гости, не делает замечания хозяевам, верно? Это неприлично. Но в пространстве Интернета многие теряют человеческий облик», — пожаловалась Наташа на жизнь.

Тем не менее, не все подписчики поддержали ее точку зрения.

«Сейчас к артистам уже давно не относятся как к божествам, слава богу. Обычные люди, которые делают свою работу, им далеко до божеств», — написала olechka_gasevich.

«Всегда вами восхищалась, но не сейчас к сожалению, какой пример вы показали? Изменил на всю страну, а вы «это не измена"(((Да это позор, это обнулило все ваши слова про вашу большую любовь», — отметила flower._tanya.

«Вы тогда закройте сами эту дверь… т. е страничку. И никто не придет и не напакостит. Все просто. Мы все сами виноваты, что выставляем все напоказ, а потом жалуемся», — расставила точки над і maxadan20.

Напомним, повышенное внимание отразилось и на изменившем Наташе Тарзане — после нашумевшего интервью Ксении Собчак он попал в реанимацию.

Фото Собеседник

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