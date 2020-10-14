28.22 / 28.41 33.00 / 33.45
Киев: +16
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Всплакнувшую» о прошлом Наташу Королеву едко осадили в сети

7:46 14 октября 2020
Наташа Королева

Наташа Королева продолжает эксплуатировать тему измены мужа Сергея Глушко. На этот раз на судьбу она пожаловалась журналу «Караван», дав изданию большое интервью с названием «Я не считаю, что Сергей мне изменил».

Его отрывок звезда 90-х опубликовала в Instagram.

Основное недовольство Королевой вызвал на Интернет, который «сделал доступным любого», и многие люди решили, что им позволено «безнаказанно выплескивать на нас (звезд. — Авт.) весь свой жизненный негатив», тогда как в «советские» времена те же звезды были буквально небожителями.

«Соцсеть — это, по сути, дом с открытыми настежь дверями. Культурный человек, придя в гости, не делает замечания хозяевам, верно? Это неприлично. Но в пространстве Интернета многие теряют человеческий облик», — пожаловалась Наташа на жизнь.

Тем не менее, не все подписчики поддержали ее точку зрения.

«Сейчас к артистам уже давно не относятся как к божествам, слава богу. Обычные люди, которые делают свою работу, им далеко до божеств», — написала olechka_gasevich.

«Всегда вами восхищалась, но не сейчас к сожалению, какой пример вы показали? Изменил на всю страну, а вы «это не измена"(((Да это позор, это обнулило все ваши слова про вашу большую любовь», — отметила flower._tanya.

«Вы тогда закройте сами эту дверь… т. е страничку. И никто не придет и не напакостит. Все просто. Мы все сами виноваты, что выставляем все напоказ, а потом жалуемся», — расставила точки над і maxadan20.

Напомним, повышенное внимание отразилось и на изменившем Наташе Тарзане — после нашумевшего интервью Ксении Собчак он попал в реанимацию.

Фото Собеседник

946

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Покров Богородицы

Покров Пресвятой Богородицы: что это за праздник и чего нельзя делать в этот день

Покров

Поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы и открытки

Оксана Марченко

Ставшая свекровью Оксана Марченко влюбила в себя невестку

Оксана Марченко с дочерью Дарьей

Крестница Путина «покорила сердца всех» на свадьбе брата

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер