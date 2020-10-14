Плакавшая жена Олега Винника раскрыла подробности своей болезни

Переболевший коронавирусом Олег Винник, судя по всему, заразил жену — Таисию Сватко (сценическое имя — Таюне). В своем Instagram она рассказала, что вирус «накрыл» очень сильно, да так, что она иногда даже плакала от боли, хотя перед этим женщина «абсолютно» не верила в реальность коронавируса.

«Вы когда-нибудь плакали от крепатуры? А я плакала… Так „закрепатурил“ меня коронавирус, в существовании которого я долгое время сомневалась, даже больше — абсолютно не верила. Но меня накрыла эта „коронная история“, я убедилась, что это даже больше правды», — написала певица.

По ее словам, болезнь началась с потери обоняния и вкуса, затем начала повышаться температура, которая оставалась высокой в течение 4 дней.

Исследование обнаружило двустороннее воспаление легких, но привычные антибиотики на этот раз вызвали «яростную» аллергию глаз и сонливость.

К счастью, сейчас бэк-вокалистка уже выздоровела и собирается приступить к работе.

«Сейчас я официально здоровая и к работе готова! Спасибо, мои друзья, за поддержку! Выздоравливайте скорее, кто тоже заболел! Берегите себя те, кто до сих пор сомневается, как я недавно. Держитесь все! Переживем и это. Будем все здоровы!» — пожелала Таюне.

Напомним, в последний раз Таюне выступала на концерте мужа в Днепре в начале октября.

Фото Instagram Таисии Сватко

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