Шоптенко впервые вышла на "тихую охоту" и поняла, что люди — как грибы
Известная украинская танцовщица Алена Шоптенко — партнерша Олега Винника в шоу «Танці з зірками», ранее грустившая на самоизоляции из-за коронавируса, впервые выбралась в лес на «тихую охоту».
«За время сбора грибов я узнала, что чем ярче и красивее, тем опаснее гриб, и что поганки могут „маскироваться“ под съедобные грибы. И в связи с этим меня постоянно не покидала одна мысль. А грибы ведь очень похожи на людей», — пишет Алена Шоптенко в Instagram.
Сегодня я впервые собирала грибы в лесу Прошла курс молодого грибника у @kzmr_mlvch и тоже стала самозабвенно искать те самые белые грибы Но это оказалось не так уж и просто На пути попадалось много поганок, мухоморов и всяких разных не идентифицированных для меня грибов, которые, как мне объснили относятся к виду «лучше не трогать, если не уверен». Конечно искреннюю радость вызывали найденные польские и маслята, которые тут же шли в корзину. Ну а, когда мы находили «те самые» белые — восторга не было предела! Ощущение, что ты находишь что-то невероятно ценное! А ещё за время сбора грибов я узнала, что чем ярче и красивее, тем опаснее и, что поганки могут «маскироваться» под съедобные грибы И в связи с этим меня постоянно не покидала одна мысль. А грибы ведь очень похожи на людей
В сториз она выложила несколько видео и похвасталась тем, что нашла белый гриб.
Коронавирусная инфекция была у Алены Шоптенко семейной — COVID-19 подтвердили и у ее супруга Алексея Иванова.
Фото из Instagram Алены Шоптенко.184
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter