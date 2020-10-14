Шоптенко впервые вышла на "тихую охоту" и поняла, что люди — как грибы

Известная украинская танцовщица Алена Шоптенко — партнерша Олега Винника в шоу «Танці з зірками», ранее грустившая на самоизоляции из-за коронавируса, впервые выбралась в лес на «тихую охоту».

«За время сбора грибов я узнала, что чем ярче и красивее, тем опаснее гриб, и что поганки могут „маскироваться“ под съедобные грибы. И в связи с этим меня постоянно не покидала одна мысль. А грибы ведь очень похожи на людей», — пишет Алена Шоптенко в Instagram.

В сториз она выложила несколько видео и похвасталась тем, что нашла белый гриб.

Коронавирусная инфекция была у Алены Шоптенко семейной — COVID-19 подтвердили и у ее супруга Алексея Иванова.

Фото из Instagram Алены Шоптенко.

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