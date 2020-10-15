Любовница Тарзана съязвила и назвалась "Настей Сурогат"

Актриса Анастасия Шульженко, из-за которой в семье Наташи Королевой и Тарзана разразился громкий скандал, уже длительное время обсуждаемый в СМИ и соцсетях, не оставляет эту тему. На днях она в Instagram снова вспомнила Сергея Глушко, а сама назвалась «Настей Сурогат», намекая на слова Королевой о суррогатном материнстве.

Любовница Тарзана также поблагодарила своего адвоката и подругу Диану за поддержку.

Подруга Шульженко — Диана Бичарова — медиа-продюсер, телеведущая TV Host. В Instagram она позиционирует себя как «королева пиара» и предлагает свои услуги всем, кто хочет стать знаменитым. В случае с Анастасией Шульженко ей это явно удалось.

Напомним, недавно Шульженко пожаловалась, что у нее сотрясение мозга, после того, как ее оттолкнул Тарзан.

Фото «Экспресс газета», Instagram/anastasiya.shulzhenko

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