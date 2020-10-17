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Шоу-бизнес

Илона Гвоздева показала видео с новорожденным сыном: сеть в восторге

10:56 17 октября 2020
Илона Гвоздева

Известный хореограф и танцовщица Илона Гвоздева, которую недавно выписали из роддома, опубликовала в Instagram новое видео с новорожденным сыном.

«Всем спасибо мы ДОМА! Спасибо всем моим родным и близким за заботу, переживания, ожидания! Спасибо моим подписчикам за поддержку, приятные слова и мотивацию, без вас мои дни в роддоме не были бы такими весёлыми! Спасибо @roddom_adonis за профессионализм, качество, заботу и любовь, дай Бог, чтоб в стенах вашего роддома появлялось как можно больше „детского крика“ и рождалось ещё больше семей! Спасибо @khomiachukivan за сына и дочь, ЛЮБЛЮ! Спасибо моему сынуле, который выбрал меня своей мамочкой, я постараюсь не подвести тебя и вырастить тебя достойным и хорошим человеком. Welcome to the DOMINIK! Ну и, конечно же, спасибо мне за меня, я это сделала», — написала она.

Поклонники живо обсуждают новое видео и делятся своими впечатлениями и пожеланиями в комментариях.

«Прекрасная семья!!! Здоровья Вам крепкого!!!» — написала одна из поклонниц.

«Поздравляю!) Здоровья, счастья, любви! Малыш пусть будет здоровеньким!) Радует всю вашу любящию семью!)» — добавила вторая.

Всем спасибо мы ДОМА Спасибо всем моим родным и близким за заботу, переживания, ожидания Спасибо моим подписчикам за поддержку, приятные слова и мотивацию, без вас мои дни в роддоме не были бы такими весёлыми Спасибо @roddom_adonis за профессионализм, качество, заботу и любовь, дай Бог, чтоб в стенах вашего роддома появлялось как можно больше «детского крика» и рождалось ещё больше семей Спасибо @khomiachukivan за сына и дочь, ЛЮБЛЮ Спасибо моему сынуле, который выбрал меня своей мамочкой, я постараюсь не подвести тебя и вырастить тебя достойным и хорошим человеком. Welcome to the DOMINIK Ну и, конечно же, спасибо мне за меня, я это сделала #илонагвоздева #гвоздевабеременность #роды #роддомадонис #новаяжизнь #рождение #рождениеребенка

A post shared by Илона Гвоздева | Dancer (@ilonagvozdeva) on

Как писали «ФАКТЫ», 11 октября 32-летняя Гвоздева во второй раз стала мамой. Мальчика назвали Домиником. Победительница «Танців з зірками» родила сына в одном из частных роддомов Киева.

Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

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