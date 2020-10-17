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Шоу-бизнес

"Женщина-клеенка": после "измены" Воли обтянутая латексом Утяшева сняла видео с мужем

16:08 17 октября 2020
Ляйсан Утяшева и Павел Воля

Несколько дней назад соцсети облетела фотография, на которой шоумен Павел Воля находился в нетрезвом состоянии. Распространила кадр девушка, причисляющая себя к эскортницам.

Публика неоднозначно отреагировала на снимок с шоуменом, который долгие годы демонстрировал гармонию в семейных отношениях с Ляйсан Утяшевой. Но пара продолжает уверять — у них все хорошо. Так, гимнастка опубликовала в собственном блоге видеоролики, на которых она вместе с мужем собирается на светское мероприятие. Ляйсан предстала перед избранником в черном латексном наряде, показав соблазнительные движения. «Супергерой «Женщина-клеенка», — пошутил над образом Утяшевой Павел.

Друзья и коллеги Павла уверены — фотография, спровоцировавшая скандал, не имеет под собой никакой актуальной истории.

«Я с Пашей все время на связи, и если в их семье был бы какой-то разлад, он бы мне первому сказал. Но у них с Ляйсан, слава Богу, все хорошо. А то, что пишут — всего лишь вымысел», — заметил руководитель и резидент шоу Comedy Club Гарик Мартиросян.

Как писали «ФАКТЫ», недавно также стало известно, что скандальное фото с пьяным Волей в ресторане не является свежим, а было сделано 30 недель назад.

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