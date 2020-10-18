Оля Полякова после шума вокруг выступления в Харькове проверилась на коронавирус

Украинская певица Оля Полякова после скандального концерта в Харькове, сделала тест на коронавирус.



Артистка в Instagram сообщила, что получила отрицательный результат теста на COVID-19 и у нее в крови нет антител. Это значит, что певице удалось, несмотря на частое пребывание в местах с большим количеством людей, не заразиться страшной инфекцией.



Полякова рассказала, как старается избежать инфицирования и призвала всех не пренебрегать противоэпидемическими мерами.



«Я обрадовалась. Мое маниакальное ношение маски, обрабатывание поверхности, частое обрабатывание рук антисептиком, то, что я не здороваюсь с людьми за руки, давно не целуюсь с друзьями, лишний раз стараюсь в толпе находиться как можно меньше и берегу себя — это работает. Я много снимаюсь, много езжу и я здорова. Поэтому не пренебрегайте средствами личной защиты», — обратилась певица к поклонникам.



Напомним, концерт Поляковой в Харькове ко Дню учителя, во время которого огромная толпа людей без масок плясала, не соблюдая дистанции, сразу же стали приводить в качестве наглядного примера для необходимости запрета на все массовые мероприятия в Украине. Харьковская полиция открыла уголовное производство. Полякова публично пыталась выяснить, в чем ее вина и как представителям шоу-бизнеса дать возможность проводить концерты, соблюдая при этом все карантинные ограничения.

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