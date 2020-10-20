"Не хватало Сердючки": Леся Никитюк рассказала, как отметила день рождения

Телеведущая Леся Никитюк, которая якобы собралась уходить с ТВ, рассказала о своем дне рождения и опубликовала яркие фото. В Instagram девушка сообщила поклонникам, что в этом году у нее был «день рождения своей мечты», на котором не хватала только Верки Сердючки.

Телеведущая отмечала важный день в своей жизни дома с родными и близкими. На столе был ее любимый салат «Шуба». Но на следующий год девушка решила, что обязательно «закатит вечеруху».

Под постом поклонники продолжают поздравлять любимую ведущую.

Напомним, 19 октября Лесе Никитюк исполнилось 33 года. Самым дорогим подарком для девушки стал выход нового сезона ее программы «Ле Маршрутка» и вафельный торт от мамы.



Фото Instagram lesia_nikituk

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