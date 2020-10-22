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Суд смягчил приговор Ефремову

16:58 22 октября 2020
Михаил Ефремов

В Московском городском суде состоялось слушание по апелляции Михаила Ефремова, которого суд первой инстанции приговорил к восьми годам лишения свободы. Новые адвокаты Ефремова просят изменить наказание актеру за смертельное ДТП, предоставив позитивные характеристики на него от коллег, а также из СИЗО. Они считают, что Ефремов может получить условный срок или хотя бы отбывать наказание в колонии-поселении.

Прокурор попросила Мосгорсуд сохранить общий режим для Ефремова и оставить приговор первой инстанции без изменения.

Михаил Ефремов в суде обратился с последним словом. Он раскаялся в содеянном и пообещал бросить пить: «Полностью признаю свою вину и искренне раскаиваюсь в совершенном мной беззаконии. Я прекращаю свои отношения с алкоголем, который довел меня до столь печального конца».

Также он выразил готовность возместить всем потерпевшим материальный ущерб.

«Я мог бы сразу возместить моральный ущерб, если бы меня допустили к моим материальным средствам», — сказал Ефремов и попросил суд назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.

Актер говорит, что эта трагедия разделила его жизнь на две части.

В итоге суд изменил приговор Михаилу Ефремову. Актеру сократили срок на полгода — он проведет семь с половиной лет в колонии общего режима. Защита актера намерена обжаловать приговор в кассационной инстанции.

Также гражданская жена погибшего Захарова Ирина Стерхова просила суд признать ее потерпевшей и отправить дело на пересмотрение.

Во время заседания судмедэксперт Кучина заявила, что погибший в дорожно-транспортном происшествии курьер Захаров мог бы выжить, если бы был пристегнут ремнем безопасности.

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