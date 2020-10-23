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Шоу-бизнес

"Очень плохо": экс-адвокат Ефремова прокомментировал новый приговор артисту

2:56 23 октября 2020
Ефремов Михаил

Эльман Пашаев, теперь уже скандально известный бывший адвокат актёра Михаила Ефремова, считает обновлённый приговор артисту «жутким».

По его мнению, суд недостаточно сократил срок заключения в колонии, заявил он в комментарии изданию «Лайф».

«Это очень плохо, это очень жутко. …Это очень мало. Мало смягчили, ему общий режим дать не за что», — заявил Пашаев.

Также ситуацию изданию прокомментировал и адвокат Александр Почуев, который ранее был защитником доцента-расчленителя из Санкт-Петербурга Олега Соколова. По его словам, апелляция отказала защите в приобщении новых доказательств и экспертизе, лишь позволив частично загладить вину материально. И на основании этого незначительно смягчила приговор.

«Этот аспект дела актёра Ефремова наглядно демонстрирует два ключевых фактора, которые повлияли на судебный исход этой трагедии: наличие политического подтекста и резонанс, который вызвал публичную травлю актёра и его защитников», — полагает Почуев.

Артист считает, что именно пагубная привычка «довела его до столь печального конца».

Напомним, 8 сентября Михаила Ефремова признали виновным в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы. После этого Ефремов решил поменять адвоката, а на его прежнего защитника Эльмана Пашаева обрушился шквал критики, его лишили адвокатского статуса.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Мосгорсуд принял в четверг, 22 октября, решение смягчить срок актёру с восьми до семи с половиной лет колонии общего режима. Ефремов сможет подать прошение на досрочное освобождение, только отсидев треть назначенного ему срока. Это случится примерно через 2,5 года.

Фото: film.ru

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