Сначала ела все, что хотела: звезда «Орла и решки» рассказала, как смогла похудеть на 10 кг

Искусанная мухой цеце за интимное место российская телеведущая Настя Ивлеева смогла за время карантина похудеть на почти 10 килограммов, чем вызвала неподдельный интерес у подписчиков (и особенно подписчиц) в Сети.

О том, как ей удалось достичь такого результата, Анастасия ответила во время общения с поклонниками в Telegram, пишет КП.

По словам Насти, заболев коронавирусом, она ела все, что хотела и вела малоподвижный образ жизни. Но встав в очередной раз на весы, «ужаснулась и решила действовать незамедлительно».

«Я не сидела ни на какой жесткой диете. Поначалу я ела все, что хотела. Но что мне помогло: я не ела за 4 часа до сна вообще. У меня потом выработался режим, мне было легко, и в 6−7 вечера у меня был рот на замке. Максимум только воду пила, даже не пила чаи, лимонады и газировки — чистая вода. И бывало, что получалось за пять часов до сна не есть», — рассказала подписчикам Настя.

Такой подход оказался очень эффективным: лишние килограммы начали таять сами собой.

«Грубо говоря, ночью происходило это полезное голодание. Пока мы спим, у нас обмен веществ работает и сжигает наши калории. Но только если спим хорошо: сон очень важен! Если вы спите 4 часа или меньше, то, скорее всего, с вашим организмом ничего не произойдет кроме того, что вас зальет водой. Если вы спите хотя бы по семь часов, то все будет чики-пуки. Плюс я не пила вообще алкоголь. И это важно, потому что от алкоголя вы набираете вес», — предупредила звезда «Орла и решки».

Телеведущая не считает свой рецепт универсальным и подходящим для всех без исключения. Но говорит, что в ее случае он сработал, и вряд ли кому-то навредит.

Настя рассказала и о том, что мотивировало ее каждый день продолжать и дальше придерживаться такого режима питания: она взвешивалась всегда, как только просыпалась на голодный желудок. Когда начала замечать, что вес уходит, это ее мотивировало еще больше, а затем она стала более разборчива в продуктах.

«Когда ты видишь, что цифры на весах уменьшаются, хочется еще большего и быстрого результата, и отказываться от каких-то продуктов становилось легче. Ощущение легкости не хотелось терять», — резюмировала Ивлеева.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что помимо лишнего веса Насте пришлось решать проблемы в правовом поле: предприимчивая блондинка угодила в скандал за алкоголя в Сети, что запрещено законами РФ.

Фото: radiokp.ru

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