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Шоу-бизнес

Анастасия Приходько впервые показала свой роскошный загородный особняк

11:36 27 октября 2020
Анастасия Приходько

Певица Анастасия Приходько, удивившая откровенными образами, впервые показала свой загородный особняк. Звезда пустила в дом съемочную группу программы «Світське життя» и показала, как вместе с детьми готовится к празднику Хэллоуин.

Они украсили дом праздничным декором с тыквами, нарядили детей в костюмы скелетов.

За беседой с Катей Осадчей певица поделилась рецептом печенья и продемонстрировала свои кулинарные способности. Яркими фото артистка поделилась в Instagram.

также Анастасия показала комнаты детей.

Ранее Анастасия Приходько поделилась секретом, как открыть бутылку грудью.

Instagram/svitsketv, prykhodko_official

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