Анастасия Приходько впервые показала свой роскошный загородный особняк
Певица Анастасия Приходько, удивившая откровенными образами, впервые показала свой загородный особняк. Звезда пустила в дом съемочную группу программы «Світське життя» и показала, как вместе с детьми готовится к празднику Хэллоуин.
Они украсили дом праздничным декором с тыквами, нарядили детей в костюмы скелетов.
За беседой с Катей Осадчей певица поделилась рецептом печенья и продемонстрировала свои кулинарные способности. Яркими фото артистка поделилась в Instagram.
также Анастасия показала комнаты детей.
Ранее Анастасия Приходько поделилась секретом, как открыть бутылку грудью.
Instagram/svitsketv, prykhodko_official405
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