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Шоу-бизнес

"Марш все на ТВ": Тарзан дал "дельный совет" своим "любовницам"

6:59 28 октября 2020
Глушко Сергей

Значительно повысивший гонорары за выступление благодаря скандалу вокруг своих якобы измен жене Наташе Королевой стриптизер Тарзан решил поделиться «ноу-хау» о том, как «легко подзаработать» со всеми девушками, которые захотят заявить о том, что являются его «любовницами».

Об этом пишет Стархит.

Для этого Сергей Глушко опубликовал в Сети ироничный ролик, в котором предложил своим «пассиям» податься на росТВ.

«Девчонки, слушайте, я тут подумал. Всем, кто хочет поправить свое финансовое положение: можете обращаться в программу „На самом деле“ на Первом канале. Придете туда, скажете, что вы моя любовница — вам за это заплатят. И этот сериал может быть вечным! Так что, вот такая информация. Давайте, кто удивит какой-нибудь историей? А то старые любовницы как-то задолбали. Одно и то же, уже не интересно смотреть», — заявил Глушко.

Публикация от Сергей Глушко (Тарзан) (@tarzan___official)

Своим поступком муж Королевой, вероятно, хочет показать, что устал от обсуждения своей личной жизни.

Ведь недавно на упоминаемое им ток-шоу пришла актриса Ксения Чернова, которая даже предоставила пикантную переписку с блондином. При этом она уверяла, что не собиралась приходить на телевидение, но ее заставили обвинения соперницы. Ведь 28-летняя Анастасия Шульженко, которая первой заявила о себе как о любовнице Тарзана, написала на него заявление в полицию, уверяя, что Сергей нанес ей травму головы.

Об интимных отношениях с Сергеем Глушко вспоминала и модель Анна Мосс. Она также появилась в студии «На самом деле», где в красках поделилась подробностями их мимолетного романа.

При этом издание напоминает, что ток-шоу Первого канала давно славится постановочными историями. Так, например, Александр Семчев, который в эфире заявлял о любовной связи с пассией сына, позже открещивался от этого факта. Актер признался, что согласился на весь этот телеспектакль ради гонорара.

Между тем, как писали «ФАКТЫ», все больше скептиков считают «интимный скандал» в семье Королевой постановкой. Мол, певица с мужем попросту дурят наивную публику. Времена нынче тяжелые — коронакризис: концертов нет, звезды сидят без дела. А теперь за звездной парой охотятся все ток-шоу.

Фото: instagram.com/tarzan___official

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