28.29 / 28.48 33.19 / 33.59
Киев: +8
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Алла Пугачева подарила внуку роскошные апартаменты

10:25 28 октября 2020
Алла Пугачева

Знаменитая певица Алла Пугачева, у которой недавно родилась внучка, заботится о семье своего покойного брата Евгения. Звезда помогает непутевому племяннику Владу, лечила его от наркомании, занималась реабилитацией и опекала его маленького сынишку Женю, которого родила жена-наркоманка. Алла Борисовна позаботилась о мальчике, оформила опеку над ним, обеспечивает его. Сейчас он живет в семье помощника Аллы Борисовны, называет его папой, а своих биологических родителей не помнит и не общается с ними.

Как пишет КП.ру, недавно Алла Пугачева приобрела для Жени апартаменты в элитном доме в Москве. Позаботилась она и о новорожденной внучке, которую в честь нее назвали Аллой. Ей певица отписала квартиру возле метро «Сокол».


*Племянник Пугачевой Влад с женой и новорожденной дочкой Аллой

Напомним, у Аллы Пугачевой есть дочь Кристина, подарившая певице троих внуков. С мужем Максимом Галкиным певица воспитывает первоклашек Гарика и Лизу.

345

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
оксана гайсинская

«Завтра – это вопрос?» Жена Кернеса опубликовала фото из Берлина

Кернес с женой

Жена Кернеса высказалась о позитивных и негативных мыслях

Алла Пугачева

Алла Пугачева подарила внуку роскошные апартаменты

Борис Гребенщиков

Фото Бориса Гребенщикова в Черкассах вызвало восторг в сети

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер