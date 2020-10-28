Алла Пугачева подарила внуку роскошные апартаменты

Знаменитая певица Алла Пугачева, у которой недавно родилась внучка, заботится о семье своего покойного брата Евгения. Звезда помогает непутевому племяннику Владу, лечила его от наркомании, занималась реабилитацией и опекала его маленького сынишку Женю, которого родила жена-наркоманка. Алла Борисовна позаботилась о мальчике, оформила опеку над ним, обеспечивает его. Сейчас он живет в семье помощника Аллы Борисовны, называет его папой, а своих биологических родителей не помнит и не общается с ними.

Как пишет КП.ру, недавно Алла Пугачева приобрела для Жени апартаменты в элитном доме в Москве. Позаботилась она и о новорожденной внучке, которую в честь нее назвали Аллой. Ей певица отписала квартиру возле метро «Сокол».



*Племянник Пугачевой Влад с женой и новорожденной дочкой Аллой

Напомним, у Аллы Пугачевой есть дочь Кристина, подарившая певице троих внуков. С мужем Максимом Галкиным певица воспитывает первоклашек Гарика и Лизу.

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