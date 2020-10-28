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Шоу-бизнес

Певица Анастасия Приходько оказалась ненавистницей кофе

12:35 28 октября 2020
Анастасия Приходько

Певица Анастасия Приходько, показавшая свой загородный дом, оказалась ненавистницей кофе. Звезда считает этот напиток отвратительным, и не понимает, как так много людей не представляют утро без кофе. Анастасия предпочитает чай и считает, что приглашение на чашку «ароматного чая с жасмином» звучит более романтично, чем встретиться «на кофе». Своими мыслями певица поделилась в Instagram.

«Возможно, я единственная на планете, кто считает кофе самым отвратительным напитком в мире. Во-первых, он, до безумия, мне не вкусный. Во-вторых, меня удивляют люди, которые хотят, по моему мнению, быть такими как все, и говорят: „Я не представляю утро без кофе“ „Кофе — это так романтично“. Я больше скажу, я ненавижу эту банальную фразу: „Давай встретимся на кофе“… секундочку, чай уже не в моде или не так благародно звучит? Например: „Я приглашаю тебя на чашечку ароматного чая с жасмином в уютном кафе на Михайловской“…ну…совсем же другие нотки. Вот, где настоящая романтика», — пишет Приходько.

Она напомнила, что много пить кофе может быть вредно для здоровья и далеко не всем можно употреблять этот напиток. Любовь к кофе она называет стереотипом, навязанным обществом.

«Кроме того, пить много кофе — вредно! Я считаю, что молодежь начинает пить кофе только потому, что так делают взрослые, а значит, это один из мнимых шагов во взрослую жизнь. Так же, как и курение. Ну, вы поняли, самый банальный для меня штамп: кофе и сигареты. И если от первого меня просто тошнит, то с сигаретами приходится сдерживаться», — поделилась Анастасия.

Кстати, Приходько несколько раз бросала курить, но так и не смогла справиться с вредной привычкой. Сейчас она перешла на электронные сигареты.

Недавно певица продемонстрировала в сети, как открыть бутылку грудью.

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