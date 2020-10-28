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Шоу-бизнес

Ефремов купил сокамерникам дорогущего фаршированного гуся

14:30 28 октября 2020
Ефремов купил сокамерникам дорогущего фаршированного гуся

Актер Михаил Ефремов, у которого после приговора суда за смертельное ДТП в центре Москвы налоговая арестовала счета, порадовал сокамерников в СИЗО «Водник» шикарным ужином.

Об этом рассказала «КП» сестра артиста Анастасия. По ее словам, Ефремов заказал обслуживающей компании гуся, фаршированного яблоками.

Издание уточняет, что гусь обошелся в три тысячи рублей (более тысячи гривен), а Ефремову, с учетом наценки, выставили счет в шесть тысяч рублей, и что эта сумма актера не смутила.

Российские массмедиа писали, что Михаил Ефремов, которому не нравится тюремная еда, заказывает блюда в московских ресторанах.

Ранее адвокаты актера сообщали, что актер останется в СИЗО «Водник» до рассмотрения кассационной жалобы на приговор, хотя ранее ходили слухи, что его этапируют в колонию Чувашии.

Изображение S. Hermann & F. Richter с сайта Pixabay.

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