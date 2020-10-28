Кого из российских звезд не пускают в Украину: список нарушителей

После оккупации Россией украинского Крыма и событий на Донбассе с 2014 года многие артисты проявили свою гражданскую позицию. Они открыто поддержали действия Путина, выступали на территории ЛНР и ДНР. И даже позволяли себе стрелять в сторону украинских военных, как это делал актер Михаил Пореченков. Или поддерживать террористов и встречаться с ними, как это неоднократно делала Юлия Чичерина.

Российские артисты спокойно принимают участие в различных акциях в Крыму, игнорируя законы Украины. За это звезды шоу-бизнеса поплатились запретом на въезд в нашу страну. Этот список регулярно пополняется новыми героями: Михаил Боярский, Олег Газманов, Наташа Королева, Филипп Киркоров, Николай Басков, Лолита Милявская и многие другие. Некоторые звезды получают отказ во въезде в Украину прямо в аэропорту и вынуждены вернуться домой, вспоминая отдых в Крыму.

Российские звезды делают вид, что не понимают решения украинских властей и слезно скучают по украинскому зрителю. Этой теме программа ЖВЛ посвятил отдельный сюжет.

Одной из первых получила запрет уроженка Киева Наташа Королева, которая давно живет в Москве, была членом партии «Единая Россия». В 2016 году в певица планировала свой сольный концерт в Киеве, но за два месяца до шоу СБУ запретила ей въезд в Украину за то, что она «создает предпосылки для вмешательства во внутренние дела Украины, поддерживая действия РФ в вопросе аннексии автономной республики Крым».

Королева назвала такое решение неправомерным и даже обращалась через соцсети к президенту Зеленскому. Стоит отметить, что из списка ее не исключили, но на похороны бабушки певица приехать смогла. Скучая по Украине, Королева обустроила национальный колорит во дворе своего дома в Подмосковье. Она разрисовала подсолнухами забор, но в Крым ездить не перестала.

Филипп Киркоров в эфире с Олей Поляковой признался, что скучает по украинскому зрителю, которого не видел уже шесть лет. Певец ждет, что его лично пригласит Владимир Зеленский. Но просить его об этом пока не намерен. При этом, Киркоров продолжает игнорировать украинское законодательство, посещая Крым. И этим летом он не отказал себе в удовольствии посещать фестивали на полуострове, отдыхать там. Он и не скрывает это, хвастается в сети яркими фото.

Певица Глюкоза тоже попала в «черный список» за посещение Крыма. Этот факт она пыталась скрыть от украинских пограничников, ссылаясь на плохую память. В аэропорту она не смогла вспомнить, когда последний раз посещала полуостров и даже назвала его украинским. Но это не помогло Наталье посетить Киев. Сделать это певица не сможет ближайшие три года.

Позже Глюкоза выступила с гневной речью в сети, обвинив украинскую сторону в том, что ее продержали три часа и вынудили сказать фразу о Крыме, а потом якобы смонтировали ее.

Примерно также поступил и Сергей Лазарев. Сначала в интервью Кате Осадчей он заверил, что не ступит и ногой в Крым, и назвал его украинским. А когда интервью приобрело резонанс, от своих слов отказался.

Киевлянка Лолита Милявская, у которой здесь живут мама и дочь, также оказалась в списке не въездных. Она не думала о последствиях, когда посещала Керчь в 2015 году. Артистку вернули обратно с поезда в Конотопе, когда она пыталась посетить Украину. Звезда устроила скандал, орала и материлась, но это не повлияло на решение пограничников.

Из аэропорта в Одессе завернули актера Кирилла Сафонова, не смог принять участие в проекте в Киеве актер Антон Пампушный, передумала выступать в Украине певица Zivert.

А российская телеведущая Алена Водонаева жестко раскритиковала своих коллег, выступающих в Крыму.

Фото Instagram.com/koroleva__star, fkirkorov

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