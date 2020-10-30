Лысая Jerry Heil шокировала поклонников новым имиджем

Молодая певица Jerry Heil, анонсировавшая новый хит, шокировала поклонников кардинальной сменой имиджа. В видеоролике, опубликованном в Instagram Яна (настоящее имя артистки) позирует лысой и говорит, что ничего комментировать не собирается.

«Я никак не буду комментировать это, а вы можете», — говорит Jerry Heil.

Поклонники певицы обескуражены ее выходкой. Они не верят, что звезда могла решиться на такой шаг, считают что такой образ она подготовила к празднику Хэллоуин.

«Это типа для Хэллоуина такой парик лысый? Ахах, но Вас опередил уже один блогер», — написала одна из подписчиц.

Ранее, 6 октября Jerry Heil пообещала в сети, что побреется налысо, если до 21 октября не похудеет с 50 до 47 кг. Как рассказывала сама певица, ей удалось сбросить только 4 кг. Вполне возможно, что Яна решила сдержать слово.

Напомним, сменой имиджа порадовала певица Джамала, она подстригла волосы и сделала модную челку.

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