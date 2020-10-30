28.37 / 28.57 33.00 / 33.40
Киев: +11
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Лысая Jerry Heil шокировала поклонников новым имиджем

17:28 30 октября 2020
Jerry Heil

Молодая певица Jerry Heil, анонсировавшая новый хит, шокировала поклонников кардинальной сменой имиджа. В видеоролике, опубликованном в Instagram Яна (настоящее имя артистки) позирует лысой и говорит, что ничего комментировать не собирается.

«Я никак не буду комментировать это, а вы можете», — говорит Jerry Heil.

Поклонники певицы обескуражены ее выходкой. Они не верят, что звезда могла решиться на такой шаг, считают что такой образ она подготовила к празднику Хэллоуин.

«Это типа для Хэллоуина такой парик лысый? Ахах, но Вас опередил уже один блогер», — написала одна из подписчиц.

Ранее, 6 октября Jerry Heil пообещала в сети, что побреется налысо, если до 21 октября не похудеет с 50 до 47 кг. Как рассказывала сама певица, ей удалось сбросить только 4 кг. Вполне возможно, что Яна решила сдержать слово.

Напомним, сменой имиджа порадовала певица Джамала, она подстригла волосы и сделала модную челку.

109

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Усик&nbsp;— Чисора

Усик — Чисора: где и во сколько смотреть онлайн бой в супертяжелом весе

майдан

Люди разбегались в панике: появилось видео смертельной аварии на Крещатике

гроб накрытый флагом США

Названа причина гибели сотрудницы посольства США в Украине

На месте происшествия

Крупная авария в центре Киева: очевидцы сообщают о жертвах

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер