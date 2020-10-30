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Шоу-бизнес

Страдай, Тарзан: Наташа Королева покрасовалась перед поклонниками без юбки

23:56 30 октября 2020
Королева Наташа

Обругавшая недавно критиков своей внешности Наташа Королева решила доказать, что в свои 47 лет по-прежнему может похвастаться аппетитными формами.

Пустить «тело в дело» звезда решила в Instagram, где появилась перед поклонниками без юбки.

Пикантной изюминкой гламурного образа звезды стали золотые сапоги на шпильке и смелое декольте.

При этом Наташа традиционно сопроводила пост глубокомысленными рассуждениями о чувствах, жизни и нравственности.

«Жизнь в нашем нестабильном, неопределенном, сложном и неоднозначном мире так скоротечна и переменчива, что многие в этих изменениях просто теряются. Важно всегда оставаться женщиной! Настоящей, проявлять свои эмоции — смеяться, плакать, кусать пальцы от отчаяния, не бояться быть без грима, понимая, что ты — это ты. И в этом твоя ценность. Важно сохранять лицо, культуру общения, уважать чужие чувства и, прежде всего, дарить любовь! Будьте сильными! Верьте в лучшее!», — подписала фото Королева.

Поклонники оценили образ кумира.

«Очаровательная и сексуальная женщина», «Красотка», «Классный лук», «Пожар», «Вот это огонь», «Хороша», — осыпали знаменитость комплиментами.

Чуть позже визажист Селя Кухумова разместила видео съемки. В одном из кадров Наташа сняла боди, заменив его черным бюстгальтером.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в связи с незатихающим скандалом вокруг своих якобы измен жене стриптизер Тарзан поделился «ноу-хау» о том, как «легко подзаработать» — его он адресовал всем девушкам, которые захотят заявить о том, что являются его «любовницами».

Фото: instagram.com/koroleva__star

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