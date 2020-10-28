Преобразившаяся Наташа Королева обругала критиков ее внешности

Певица Наташа Королева, которой недавно ее муж Тарзан посвятил стихотворение, после похода к визажисту ответила критикам по поводу своей внешности.

«Почему все пи… ят, что это фотошоп? Зачем мне фотошоп, если у меня такой потрясающий визажист! Понимаете, какой фотошоп?!» — говорит Королева на видео, которое она выложила в сториз в Instagram.

По видео заметно, что результат работы визажиста радует певицу — она эмоционально гримасничает перед камерой.

Напомним, что после скандала с изменой мужа Сергея Глушко, Наташа Королева дала большое интервью Ксении Собчак, представ перед зрителями без грима. Поклонники обращали внимание, как супружеская измена сказалась на внешности певицы, отметив, что «все горе — на лице» и что «Наташа постарела».

Фото Наташи Королевой из соцсетей.

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